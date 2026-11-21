Tàu ngầm hạt nhân chiến lược HMS Vengeance thuộc lớp Vanguard cùng thủy thủ đoàn khoảng 140 người đã trở về căn cứ hải quân Clyde tại Scotland ngày 15/11, kết thúc chuyến tuần tra kéo dài 217 ngày.

Đây là thời gian hoạt động liên tục dài nhất từng được ghi nhận đối với một tàu ngầm chiến lược của Hải quân Anh.

Những hình ảnh do chuyên trang quân sự Mỹ War Zone công bố ngày 18/11 cho thấy thân tàu xuất hiện nhiều mảng bám màu nâu xanh, được cho là tảo và sinh vật biển tích tụ trong thời gian dài.

Nhiều vị trí trên vỏ tàu có vệt rỉ sét kéo dài, trong khi các tấm cao su triệt âm bên ngoài bị bong tróc, để lộ những khu vực có dấu hiệu ăn mòn.

Các bộ phận trên cột ăng-ten cũng xuất hiện dấu hiệu hao mòn sau nhiều tháng tiếp xúc với môi trường nước biển.

HMS Vengeance rời căn cứ ngày 12/4. Theo Guardian, tàu ban đầu dự kiến hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, nhưng phải kéo dài thời gian tuần tra thêm ít nhất một tuần do chiến hạm thay thế gặp sự cố và buộc phải quay lại căn cứ Clyde để khắc phục.

Với 217 ngày hoạt động liên tục, Vengeance vượt kỷ lục 205 ngày do tàu cùng lớp HMS Vanguard thiết lập trước đó.

Đối với tàu ngầm hạt nhân chiến lược, việc duy trì hoạt động dưới biển trong nhiều tháng đặt ra yêu cầu rất cao về kỹ thuật và khả năng chịu đựng của hệ thống.

Trong suốt thời gian tuần tra, thủy thủ đoàn không thể đưa tàu lên ụ để kiểm tra, vệ sinh hoặc sửa chữa những hư hại bên ngoài thân tàu.

Các mảng sinh vật biển, cặn bám và dấu hiệu ăn mòn vì thế có thể tích tụ theo thời gian.

Biên tập viên Howard Altman và Thomas Newdick của War Zone cho biết không có cách nào xử lý tình trạng tích tụ tạp chất hoặc hư hại trên vỏ tàu trong khi chiến hạm đang thực hiện nhiệm vụ dưới đại dương.

Bộ Quốc phòng Anh hiện nghiên cứu loại sơn chống bám bẩn nhằm hạn chế sinh vật biển phát triển trên bề mặt tàu.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng này khi một phương tiện phải ngâm dưới nước trong thời gian dài.

Tom Shugart, cựu sĩ quan tàu ngầm Mỹ và chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nhận định tình trạng bên ngoài của HMS Vengeance cho thấy chiến hạm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông cho rằng đây là một trong những tàu ngầm đang hoạt động có mức độ bám bẩn và rỉ sét đáng chú ý nhất mà mình từng chứng kiến, đồng thời đánh giá cao khả năng duy trì hoạt động của thủy thủ đoàn trong suốt chuyến tuần tra.

Hải quân Anh hiện có 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Vanguard, gồm HMS Vanguard, HMS Victorious, HMS Vigilant và HMS Vengeance. Đây là lực lượng răn đe hạt nhân duy nhất của nước này, được duy trì để bảo đảm khả năng đáp trả hạt nhân ngay cả khi lãnh thổ Anh bị tấn công.

Các tàu lớp Vanguard có lượng giãn nước khoảng 15.000 tấn, được thiết kế với 16 ống phóng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Anh hiện trang bị cho mỗi tàu 8 tên lửa đạn đạo Trident D5, có tầm bắn khoảng 7.400 km. Mỗi tên lửa có khả năng mang tối đa 8 đầu đạn hạt nhân, với tổng sức nổ tương đương khoảng 3,8 triệu tấn thuốc nổ TNT.

Để duy trì khả năng tuần tra liên tục, mỗi tàu có hai kíp thủy thủ thay phiên nhau đảm nhiệm nhiệm vụ. Hải quân Anh đặt mục tiêu luôn duy trì ít nhất một tàu ngầm lớp Vanguard hoạt động dưới biển, bảo đảm năng lực răn đe hạt nhân thường trực.

Tuy nhiên, việc chỉ duy trì 4 tàu ngầm đang tạo áp lực đáng kể lên lực lượng này. Một nguồn tin giấu tên cho rằng quyết định cắt giảm quy mô hạm đội từ 6 xuống còn 4 chiếc có thể giúp tiết kiệm ngân sách trước mắt, nhưng về lâu dài lại làm tăng gánh nặng hoạt động và bảo dưỡng đối với từng chiến hạm.

Anh đang triển khai chương trình chế tạo 4 tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Dreadnought để thay thế Vanguard.

Chiếc đầu tiên dự kiến được biên chế vào đầu những năm 2030. Chương trình có tổng chi phí ước tính khoảng 43 tỷ USD, trở thành dự án quốc phòng đắt đỏ nhất của Anh. Tuy nhiên, khoản kinh phí này chưa bao gồm chi phí thay thế đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Trident.