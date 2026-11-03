Tàu ngầm Borei-A được trang bị những vũ khí nào ngoài tên lửa Bulava?

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đề án 955A Borei-A được thiết kế chủ yếu để mang tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Đây là nhiệm vụ tạo nên vai trò của tàu trong lực lượng răn đe hạt nhân Nga. Tuy nhiên, để hoạt động trong môi trường dưới biển, tàu còn cần những hệ thống vũ khí và phương tiện tự vệ khác.

Vũ khí chủ lực của Borei-A là 16 tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava sử dụng nhiên liệu rắn.

Khả năng mang tên lửa đạn đạo giúp Borei-A thực hiện nhiệm vụ chiến lược, trong khi những hệ thống khác phục vụ bảo vệ tàu và xử lý các mối đe dọa dưới nước.

Theo các tài liệu chuyên ngành, tàu thuộc dòng Borei-A được trang bị các ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm.

Hệ thống này có thể sử dụng ngư lôi hạng nặng và các loại vũ khí chống ngầm tương thích với cấu hình của tàu.

Các nguồn công khai không phải lúc nào cũng thống nhất về số lượng, chủng loại vũ khí phụ trợ được trang bị trên từng tàu, vì vậy cần phân biệt cấu hình thiết kế chung với trang bị thực tế.

Ngư lôi có vai trò khác với tên lửa đạn đạo. Trong khi Bulava phục vụ nhiệm vụ răn đe hạt nhân chiến lược, ngư lôi là vũ khí chiến thuật dùng trong môi trường dưới nước.

Chúng có thể phục vụ nhiệm vụ chống tàu ngầm hoặc đối phó với những mục tiêu phù hợp trong phạm vi tác chiến của hệ thống.

Tàu ngầm cũng cần phương tiện đối kháng nhằm gây khó khăn cho việc theo dõi bằng thủy âm.

Những thiết bị này có thể tạo tín hiệu gây nhiễu hoặc đánh lạc hướng cảm biến, tùy theo cấu hình được trang bị. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về số lượng và đặc tính của các phương tiện đối kháng trên từng tàu Borei-A không được công bố đầy đủ.

Việc kết hợp vũ khí chiến lược với hệ thống tự vệ cho phép Borei-A đáp ứng 2 yêu cầu khác nhau. Một mặt, tàu mang tên lửa đạn đạo để thực hiện nhiệm vụ răn đe.

Mặt khác, tàu phải có khả năng hoạt động và bảo vệ bản thân trong môi trường dưới nước.

Dù vậy, không nên đánh đồng mọi loại vũ khí được đề cập trong tài liệu về dòng Borei với trang bị được xác nhận trên từng tàu.

Cấu hình cụ thể có thể thay đổi theo phiên bản, quá trình nâng cấp và yêu cầu nhiệm vụ.