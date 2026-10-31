Tàu ngầm Borei-A của Nga giảm tiếng ồn bằng công nghệ nào?

Trong tác chiến dưới nước, một tàu ngầm không cần xuất hiện trên mặt biển để bị phát hiện. Âm thanh do động cơ, hệ thống cơ khí và dòng nước tạo ra có thể được các cảm biến thủy âm thu nhận.

Vì vậy, giảm tiếng ồn là một trong những yêu cầu hàng đầu khi thiết kế tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Tàu ngầm Đề án 955A Borei-A của Nga được cải tiến so với những tàu thuộc phiên bản Borei ban đầu. Các nguồn chuyên ngành mô tả phiên bản cải tiến có những thay đổi về thiết bị điều khiển, hệ thống thủy âm và giải pháp giảm tiếng ồn.

Tuy nhiên, những thông số đo đạc cụ thể về độ ồn của tàu không được công bố đầy đủ.

Một thành phần đáng chú ý là hệ thống đẩy dạng pump-jet. Hệ thống này tạo lực đẩy bằng cách dẫn dòng nước qua cụm thiết bị chuyên dụng.

So với chân vịt thông thường trong một số điều kiện vận hành, pump-jet có thể giúp hạn chế những nguồn tiếng ồn liên quan đến chuyển động của cánh quạt và dòng nước. Mức độ hiệu quả thực tế phụ thuộc thiết kế cụ thể và chế độ hoạt động.

Bên cạnh hệ thống đẩy, việc giảm rung động từ máy móc và kiểm soát tiếng ồn của các thiết bị bên trong cũng có ý nghĩa quan trọng.

Những yếu tố như cách lắp đặt máy móc, vật liệu cách âm, thiết kế thân tàu và chế độ vận hành đều ảnh hưởng đến đặc tính âm học tổng thể.

Tàu ngầm Borei-A có chiều dài khoảng 170 mét và lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn.

Kích thước lớn tạo điều kiện bố trí các hệ thống động lực, cảm biến và vũ khí, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu kỹ thuật phức tạp trong việc kiểm soát rung động và tiếng ồn.

Một hệ thống thủy âm hiện đại cũng đóng vai trò quan trọng. Nó giúp thủy thủ đoàn thu nhận và xử lý tín hiệu âm thanh dưới nước để nhận biết môi trường xung quanh.

Khả năng phát hiện mục tiêu của chính tàu ngầm và nguy cơ bị đối phương phát hiện là 2 vấn đề liên quan nhưng không đồng nhất.

Dù được cải tiến nhằm tăng tính kín đáo, Borei-A không thể được xem là hoàn toàn im lặng hoặc không thể bị phát hiện.

Kết quả thực tế còn phụ thuộc điều kiện môi trường, thiết bị cảm biến của đối phương và trạng thái vận hành của tàu.

Đối với tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, giảm tiếng ồn không chỉ là yêu cầu kỹ thuật. Đây còn là một phần của năng lực duy trì sự tồn tại của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.