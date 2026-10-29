Tàu ngầm Borei-A của Nga dùng động lực hạt nhân như thế nào?

Khác với tàu ngầm diesel-điện phải phụ thuộc vào nguồn năng lượng dự trữ và thường cần vận hành ống thông khí để sử dụng động cơ diesel, tàu ngầm hạt nhân Borei-A sử dụng lò phản ứng để cung cấp nhiệt năng cho hệ thống động lực.

Đặc điểm này cho phép tàu duy trì hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không phải thường xuyên nổi lên để nạp năng lượng như các tàu ngầm thông thường.

Theo thông tin kỹ thuật được công bố, tàu ngầm hạt nhân chiến lược Đề án 955A Borei-A sử dụng lò phản ứng nước áp lực thuộc dòng OK-650.

Nhiệt năng từ lò phản ứng được sử dụng để tạo hơi nước, vận hành tua-bin và cung cấp lực đẩy cho tàu.

Các thông số chi tiết về cấu hình động lực có thể khác nhau giữa các tài liệu công khai, vì vậy cần thận trọng khi xác định công suất chính xác của từng tàu.

Một điểm đáng chú ý trong thiết kế Borei là hệ thống đẩy dạng pump-jet. Thay vì sử dụng chân vịt thông thường theo cấu hình phổ biến, hệ thống này dẫn dòng nước qua một cụm thiết bị bao quanh, tạo lực đẩy cho tàu.

Giải pháp pump-jet được đánh giá có tiềm năng giảm tiếng ồn trong một số chế độ vận hành, yếu tố quan trọng đối với tàu ngầm chiến lược.

Tiếng ồn dưới nước có thể làm tăng nguy cơ bị các hệ thống thủy âm của đối phương phát hiện.

Vì vậy, giảm tiếng ồn là yêu cầu quan trọng trong thiết kế tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, mức độ ồn thực tế của Borei-A không được công bố đầy đủ, nên không thể khẳng định tàu hoàn toàn không thể bị phát hiện.

Hệ thống động lực hạt nhân cũng không có nghĩa tàu có thể hoạt động vô thời hạn. Thời gian triển khai thực tế còn phụ thuộc lượng lương thực, điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn, tình trạng thiết bị, kế hoạch nhiệm vụ và yêu cầu bảo dưỡng.

Với lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn và chiều dài khoảng 170 mét, Borei-A là một phương tiện chiến lược cỡ lớn.

Tàu phải duy trì hoạt động ổn định trong môi trường có áp suất cao, đồng thời bảo đảm an toàn cho lò phản ứng và các hệ thống trên khoang.

Sự kết hợp giữa động lực hạt nhân và hệ thống đẩy dưới nước tạo nền tảng để Borei-A thực hiện nhiệm vụ dài ngày.

Đây cũng là một trong những lý do tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong lực lượng răn đe hạt nhân của Nga.