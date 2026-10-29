Tàu ngầm Borei-A có thể hoạt động bao lâu dưới biển?

Một trong những lợi thế quan trọng của tàu ngầm hạt nhân chiến lược là khả năng hoạt động dưới nước trong thời gian dài mà không phải thường xuyên nổi lên để nạp năng lượng.

Đối với dòng Borei-A của Nga, đặc điểm này tạo nền tảng cho nhiệm vụ tuần tra và duy trì năng lực răn đe hạt nhân từ biển.

Tàu ngầm Đề án 955A Borei-A sử dụng lò phản ứng hạt nhân để cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực.

Nhiệt năng từ lò phản ứng được chuyển thành cơ năng thông qua hệ thống tua-bin, tạo lực đẩy để tàu di chuyển dưới nước.

Khác với tàu ngầm diesel-điện, tàu ngầm hạt nhân không cần thường xuyên nổi lên để sử dụng động cơ diesel nạp năng lượng cho hệ thống điện.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa tàu ngầm có thể hoạt động vô hạn dưới biển. Thời gian triển khai còn bị giới hạn bởi nguồn lương thực, nước sinh hoạt, điều kiện làm việc của thủy thủ đoàn, khả năng bảo đảm kỹ thuật và yêu cầu bảo dưỡng thiết bị.

Theo các tài liệu mô tả chung về dòng Borei, thời gian hoạt động dài ngày là một đặc tính quan trọng của tàu ngầm hạt nhân chiến lược.

Tuy nhiên, không có một con số duy nhất có thể áp dụng cho mọi chuyến tuần tra của Borei-A, bởi thời gian thực tế phụ thuộc kế hoạch nhiệm vụ và điều kiện vận hành.

Tàu có chiều dài khoảng 170 mét và lượng giãn nước khi lặn khoảng 24.000 tấn. Không gian bên trong được bố trí cho hệ thống động lực, khoang sinh hoạt, thiết bị điều khiển, cảm biến và 16 ống phóng tên lửa đạn đạo Bulava.

Việc duy trì điều kiện sinh hoạt cho thủy thủ đoàn là một phần không thể tách rời của khả năng triển khai dài ngày.

Hoạt động dưới biển cũng đòi hỏi thủy thủ đoàn theo dõi liên tục tình trạng các hệ thống quan trọng. Những vấn đề liên quan đến động lực, điều khiển, cảm biến và liên lạc có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Do đó, tàu cần được bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra kỹ thuật sau những giai đoạn hoạt động nhất định.

Khả năng hoạt động dài ngày của Borei-A còn có ý nghĩa đối với nhiệm vụ răn đe hạt nhân. Tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo không nhất thiết phải hiện diện thường xuyên tại căn cứ để duy trì vai trò chiến lược.

Tuy nhiên, trạng thái sẵn sàng thực tế phụ thuộc vào số tàu có thể triển khai, tình trạng kỹ thuật và mức độ huấn luyện.

Vì vậy, khi đánh giá thời gian hoạt động của Borei-A, cần phân biệt khả năng duy trì năng lượng dưới biển với thời gian một tàu có thể thực hiện chuyến tuần tra cụ thể.