Tàu Nga sau khi cập bến. Ảnh: OBL.RU

Hãng thông tấn TASS cho biết sau vụ tấn công, 16 thành viên thủy thủ đoàn được sơ tán khỏi tàu bằng xuồng cứu sinh, sau đó chuyển sang một tàu Nga khác để trở về St. Petersburg. Tàu Sparta II bị hư hỏng được tàu cứu hộ Nga kéo về cảng này. Ngày 23-11, cả thủy thủ đoàn và con tàu đều đã về đến St. Petersburg.

Trước đó, ngày 21-11, tàu chở hàng trên hành trình đến Kaliningrad bị hai UAV tấn công tại vùng biển quốc tế, cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý.

Vụ việc xảy ra tại vịnh Phần Lan, khu vực biển nằm giữa Phần Lan và Estonia, nối biển Baltic với cảng St. Petersburg của Nga. Giới chức Phần Lan nhận định Ukraine có khả năng đứng sau vụ tấn công, song Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm.