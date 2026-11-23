Libya cho hay, một tàu Nga và tàu Malta đã bị tấn công ở khu vực trong và ngoài khơi cảng Benghazi. (Nguồn: Anadolu)

Chính quyền miền Đông Libya thông báo đã gửi đơn khiếu nại tới Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đề nghị điều tra quốc tế về các vụ tấn công nhằm vào tàu Nga và tàu Malta ngoài khơi cảng Benghazi.

Động thái này diễn ra sau vụ nổ trên một tàu Nga đang neo đậu tại căn cứ hải quân Benghazi và vụ tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào một tàu thương mại mang cờ Malta.

Theo chính quyền miền Đông Libya, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tàu Nga nhiều khả năng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công sau vụ nổ xảy ra vào rạng sáng ngày 22/11. Một quan chức y tế địa phương cho biết 10 nhân viên cảng bị thương trong vụ việc, tất cả đều ở mức độ vừa phải.

Trong khi đó, các kênh truyền hình Al-Masar và Libya Al-Hadath, có liên hệ với các lực lượng ở miền Đông Libya, đưa tin, các xuồng điều khiển từ xa của Ukraine đã chở thuốc nổ đã tiếp cận cảng Benghazi và tấn công một tàu thương mại ngoài khơi. Một nguồn tin quân sự Libya nói với hãng thông tấn Anadolu rằng toàn bộ thủy thủ đoàn tàu Malta đã được sơ tán an toàn.

Các kênh truyền hình này công bố hình ảnh được cho là ghi lại cảnh xuồng không người lái tiếp cận tàu thương mại, lực lượng cứu hộ triển khai sơ tán thủy thủ và các đơn vị không quân, hải quân Libya tấn công những xuồng đang tiến về căn cứ hải quân Benghazi. Theo truyền thông địa phương, lực lượng Libya đã phá hủy một số xuồng không người lái, riêng kênh Al-Masar đưa tin có 12 chiếc bị tiêu diệt.

Bộ chỉ huy hải quân thuộc lực lượng miền Đông Libya cho biết, các đơn vị không quân và hải quân đã triển khai ứng phó với những mối đe dọa tại cảng từ sáng sớm, phối hợp với các cơ quan quân sự và an ninh liên quan để bảo vệ khu vực ven biển và các cơ sở trọng yếu. Lực lượng này khẳng định tình hình đã được kiểm soát.

Phó Tư lệnh các lực lượng miền Đông Libya Saddam Haftar tuyên bố, các đơn vị đã đẩy lùi những mối đe dọa nhằm vào Benghazi và các cơ sở hàng hải. Ông cũng nhấn mạnh Libya không chấp nhận việc lãnh thổ hoặc vùng biển của nước này bị sử dụng làm nơi giải quyết tranh chấp hay mở rộng các xung đột bên ngoài. Theo ông, một số quốc gia đã đề nghị hỗ trợ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

Trong đơn khiếu nại gửi Liên hợp quốc, người đứng đầu chính quyền do Quốc hội Libya bổ nhiệm ở miền Đông, ông Osama Hammad, đề nghị điều tra khả năng có nhân sự hoặc cơ sở quân sự Ukraine hiện diện tại Libya, cũng như việc các địa điểm ở miền Tây nước này có được sử dụng để chuẩn bị và phóng xuồng không người lái chở thuốc nổ hay không.

Ông Hammad kêu gọi Ukraine giải thích chính thức về các hoạt động quân sự tại Libya, đồng thời yêu cầu xác định và buộc những người điều khiển xuồng cùng các bên hỗ trợ hậu cần phải chịu trách nhiệm, bất kể quốc tịch hay vị trí. Ông khẳng định Libya bảo lưu quyền yêu cầu bồi thường và không chấp nhận việc lãnh thổ, cảng biển hay cơ sở hạ tầng của nước này bị sử dụng trong các xung đột nước ngoài.

Nga và Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về các vụ việc.