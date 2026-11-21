Thông tin này được Lockheed Martin công bố, trong suốt 11 ngày thử nghiệm, 2 tiêm kích đã hoàn thành 34 chuyến bay, 122 lần cất cánh bằng máy phóng và 122 lần hạ cánh bằng thiết bị hoàn thiện đường băng.

Giai đoạn thử nghiệm trên biển được bắt đầu bằng các bài kiểm tra trên bờ, kéo dài từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025. Tàu sân bay đã thử nghiệm phần mềm, thiết bị của hệ thống phóng và hạ cánh, cũng như các mô hình tính toán tải trọng lên cấu trúc của máy bay chiến đấu.

“Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với F-35C, Trung tâm Chỉ huy Kennedy và Hải quân Mỹ, khi lần đầu tiên máy bay này chứng minh được khả năng cất cánh và hạ cánh từ sàn đáp của tàu sân bay lớp Gerald R. Ford.

Điều này thúc đẩy sự tích hợp các khả năng của tiêm kích thế hệ thứ năm với công nghệ tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới”, ông Sean Jackson, Phó Chủ tịch chương trình F-35 của Lockheed Martin cho biết.

Dữ liệu thu về sẽ được sử dụng để chuẩn bị hướng dẫn vận hành cho các tàu sân bay thuộc lớp này. Ngoài ra các chuyên gia thử nghiệm cũng đánh giá tính ổn định của phần mềm tiêm kích F-35C phiên bản Block 4 và khả năng bảo dưỡng các máy bay này trên tàu mới.

Một chiếc F-35C chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72) trên Biển Ả Rập.

Các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Gerald R. Ford được thiết kế để dần thay thế lớp Nimitz. Chúng có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, chiều dài hơn 330m, hệ thống động lực gồm 2 lò phản ứng hạt nhân.

Thay vì sử dụng máy phóng hơi nước và thiết bị hạ cánh thủy lực, lớp tàu này sử dụng hệ thống phóng điện từ EMALS và thiết bị hạ cánh AAG. EMALS giúp việc phóng máy bay diễn ra mượt mà và chính xác hơn, trong khi AAG cho phép hạ cánh trong nhiều điều kiện khác nhau.

Lớp hàng không mẫu hạm này cũng được trang bị cấu trúc thượng tầng dạng "đảo" nhỏ hơn, được di chuyển gần đuôi tàu hơn khoảng 43m so với lớp Nimitz.

Việc thiết kế lại tháp chỉ huy và bố cục cấu trúc thượng tầng đã làm thay đổi luồng không khí, sự phân bố khí thải và cách tổ chức các hoạt động trên boong, đòi hỏi phải tiến hành những cuộc thử nghiệm bay mới đối với tiêm kích hoạt động trên tàu trong tương lai.

Các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy đối với tàu John F. Kennedy đã hoàn tất vào tháng 2/2026. Trong chuyến đi biển đầu tiên, các kỹ sư đóng tàu và quân nhân đã đánh giá tất cả hệ thống và bộ phận chính của tàu sân bay.

Ngày 15/8, con tàu đã hoàn thành cuộc thử nghiệm trên biển sau chuyến hành trình kéo dài 4 ngày trên Đại Tây Dương. Trong giai đoạn trên, việc tuân thủ các điều khoản của hợp đồng và sự sẵn sàng hoạt động trên biển của thủy thủ đoàn đã được kiểm tra.

Ngày 29/9, Hải quân Mỹ đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ tàu sân bay Kennedy, khi đó đã hoàn thành khoảng 99%. Điều này cho phép thủy thủ đoàn tiến hành thử nghiệm và huấn luyện trên biển trong khi nhà đóng tàu hoàn thiện công việc. Lễ bàn giao chính thức cho hạm đội dự kiến ​​diễn ra vào mùa Xuân năm 2027.

Theo Militarnyi