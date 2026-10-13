Tàu lượn siêu tốc ở Mỹ gặp sự cố, một nam giới rơi xuống đất tử vong

Người chơi mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc. Video: BBC

Theo kênh NBC News, Sở Thông tin khẩn cấp hạt Cobb xác nhận trường hợp tử vong nhưng không cung cấp thêm chi tiết về vụ việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 12/10 tại công viên nằm ngay bên ngoài thành phố Atlanta, Mỹ.

Cảnh sát hạt Cobb cho biết nhiều người đến công viên bị thương, nhưng chưa rõ chính xác họ bị thương như thế nào. Đơn vị điều tra trọng án của sở đang là rõ vụ việc.

Các nhân chứng kể họ nhìn thấy một người đàn ông rơi khỏi tàu lượn Goliath. Ít nhất 2 người nói đã thấy nạn nhân va vào tàu lượn trước khi rơi xuống đất.

“Anh ấy rơi xuống và va vào toa tàu 3 lần khác nhau”, một nhân chứng kể với đài truyền hình. Theo một nhân chứng khác tên là Logan Conner, anh đang đi tàu lượn cùng vị hôn thê thì nhìn thấy người đàn ông bật khỏi ghế trên trò chơi Goliath: “Anh ta lơ lửng trên không, nghiêng sang một bên. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau”.

Tàu lượn siêu tốc Goliath do công ty kỹ thuật Bolliger & Mabillard của Thụy Sĩ thiết kế và chế tạo, khai trương năm 2006. Trò chơi có đoạn lao dốc cao hơn 61m, thuộc nhóm tàu lượn siêu tốc có độ cao lớn.

Công viên Six Flags Over Georgia nằm cách trung tâm thành phố Atlanta khoảng 16km về phía tây.