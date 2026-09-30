Tàu lượn nổi tiếng ở Mỹ đóng cửa vĩnh viễn sau loạt ca tử vong và chấn thương não

Tàu lượn siêu tốc X2 từ lâu đã là một trong những điểm thu hút chính tại Six Flags Magic Mountain, nổi bật với các ghế ngồi có khả năng xoay 360 độ. Ảnh: Los Angeles Times

Công ty Six Flags đã thông báo đóng vĩnh viễn tàu lượn X2 tại công viên Six Flags Magic Mountain ở California, khoảng một tháng sau cuộc điều tra của CNN ghi nhận nhiều trường hợp bị thương nghiêm trọng và tử vong được cho là liên quan đến trò chơi này.

CNN cho biết, Six Flags ngày 29/9 thông báo sẽ ngừng hoạt động vĩnh viễn X2, một trong những trò chơi nổi tiếng nhất tại công viên Six Flags Magic Mountain ở Valencia, bang California, Mỹ.

Trong một bài đăng trên blog, Chủ tịch Six Flags Magic Mountain Brian Oerding cho biết X2 đã “liên tục vượt qua nhiều cuộc kiểm tra an toàn”, nhưng công viên vẫn quyết định đóng cửa trò chơi vì cho rằng đây là quyết định đúng đắn.

“An toàn của người chơi là nền tảng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và khi nhận thấy niềm tin của khách hàng bị ảnh hưởng, chúng tôi nghiêm túc xem xét điều đó”, ông Oerding viết.

Quyết định được đưa ra khoảng một tháng sau khi CNN công bố cuộc điều tra về lịch sử các vụ thương tích liên quan đến X2. Cuộc điều tra ghi nhận hơn một chục báo cáo về các trường hợp bị thương nghiêm trọng và phải nhập viện, trong đó có ít nhất hai trường hợp tử vong được cho là liên quan đến trò chơi.

Gần đây nhất, hai phụ nữ đã phải vào cùng một phòng cấp cứu ở Santa Clarita với các triệu chứng chấn thương não sau khi chơi X2, chỉ cách nhau 6 ngày trong tháng 7.

Trò chơi đã tạm thời đóng cửa một ngày sau khi người phụ nữ thứ hai bị thương.

Tuần trước, các luật sư tổ chức một cuộc họp báo thu hút sự chú ý, cho biết hơn 100 người mới đã liên hệ và cáo buộc bị các mức độ tổn thương não khác nhau sau khi chơi X2 trong riêng hai năm qua.

Trò chơi từng là biểu tượng của Six Flags

X2 là trò chơi nổi bật của Six Flags Magic Mountain trong gần hai thập niên, thu hút những người yêu thích tàu lượn từ nhiều nơi trên thế giới nhờ thiết kế được quảng bá là mang lại trải nghiệm “chiều không gian thứ tư”.

Các ghế ngồi trên tàu có thể xoay 360 độ quanh đường ray, trong khi đoàn tàu đạt tốc độ gần 80 dặm/giờ, tương đương khoảng 129 km/giờ. Một lượt chơi kéo dài khoảng hai phút.

Tuy nhiên, những cáo buộc về việc người chơi bị thương trên X2 đã xuất hiện từ hơn một thập niên trước, dù phần lớn thông tin không được công chúng biết đến rộng rãi.

Trong ba vụ kiện được đệ trình tuần trước, ba người chơi khác nhau cho biết họ phải chịu những thương tích đe dọa tính mạng trong năm nay. Một trong số đó là Naomi Greer-Wilkinson, 26 tuổi, hiện vẫn hôn mê.

Các nguyên đơn cáo buộc Six Flags đã biết về những nguy cơ liên quan đến trò chơi nhưng vẫn cho phép X2 tiếp tục hoạt động.

Greer-Wilkinson đã chơi trò này chỉ sáu ngày sau khi một phụ nữ khác, Pamela Guillen, bất tỉnh sau khi bước xuống tàu và phải được đưa đi cấp cứu để phẫu thuật não.

Cha mẹ của Greer-Wilkinson nói với CNN rằng việc đóng cửa X2 là “quá muộn”, đồng thời cho rằng Six Flags đã biết từ nhiều năm trước về những nguy cơ mà trò chơi có thể gây ra.

Six Flags chưa được xác định là phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những trường hợp này trong các vụ kiện nói trên.

Những trường hợp thương tích nghiêm trọng

Guillen hiện đã xuất viện. Trước đó, cô kể với CNN rằng sau vụ việc mình phải học lại cách nói và đi lại, đồng thời vẫn phải chịu những cơn đau đầu dữ dội, tình trạng đầu óc mơ hồ và phải dùng thuốc để phòng ngừa các cơn co giật.

“Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi X2 được đóng cửa vĩnh viễn”, Guillen nói với CNN ngày 29/9. Cô cho rằng mình và những người khác không đáng phải chịu những thương tích như vậy, đồng thời hy vọng Six Flags sẽ tăng cường các biện pháp an toàn và kiểm tra tại các công viên cũng như trò chơi khác.

Gia đình Christopher Hawley, 22 tuổi, đã nhiều năm yêu cầu đóng cửa X2. Hawley tử vong do chấn thương sọ não vài giờ sau khi chơi trò này cách đây bốn năm.

Theo hồ sơ của cơ quan giám định y khoa, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh điều trị cho Hawley từng so sánh thương tích của anh với những tổn thương có thể gặp trong hội chứng trẻ bị rung lắc. Cơ quan giám định kết luận nguyên nhân tử vong là chấn thương đầu do vật tày trong một “tai nạn tại trò chơi trong công viên”.

Gia đình Hawley đã kiện Six Flags và đạt được một thỏa thuận dàn xếp sơ bộ vào tháng trước.

Timothy Loranger, một trong những luật sư đại diện gia đình Hawley, nói với CNN rằng gần đây ông tiếp nhận thêm những khách hàng cáo buộc bị thương do X2 gây ra. Trong số đó có gia đình một thanh niên mà các luật sư cho rằng đã tử vong sau khi chơi X2 vào cuối năm 2025.

Nếu cáo buộc này được xác nhận, số trường hợp tử vong được cho là có liên quan đến X2 sẽ lên ít nhất ba người.

Việc Six Flags đóng cửa vĩnh viễn X2 khép lại hoạt động của một trong những trò chơi nổi tiếng nhất tại công viên Magic Mountain, trong bối cảnh vấn đề an toàn của tàu lượn đang tiếp tục được đặt ra qua các vụ kiện và những cáo buộc mới.