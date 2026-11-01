Tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ thăm xã giao TP.HCM

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì lễ đón. Tham dự lễ đón có đại diện Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Sở Ngoại vụ TP.HCM…

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chào mừng Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng Tàu USCGC Bertholf

Về phía Hoa Kỳ có bà Jennifer Wicks, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam; quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM, Văn phòng Hợp tác quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chuyến thăm của tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ là dịp để hai nước thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng; đồng thời thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại lễ đón

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Nguyễn Đức Hiếu nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước; thể hiện quyết tâm thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Jennifer Wicks cho biết, chuyến thăm diễn ra trong năm Hoa Kỳ kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập và hai nước kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải.

Quang cảnh buổi lễ

Ngay sau lễ đón, phái đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và nhóm sĩ quan chỉ huy Tàu USCGC Bertholf đến chào xã giao lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, tập trung vào những hoạt động phối hợp giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Việt Nam trong khuôn khổ chuyến thăm của Tàu USCGC Bertholf tại TP.HCM.

Đại tá Trần Xuân Lương nhấn mạnh, hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam và Hoa Kỳ có ý nghĩa thiết thực. Sự phát triển của quan hệ hai nước tạo điều kiện để các lực lượng tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng tặng quà lưu niệm Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng Tàu USCGC Bertholf

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhóm chỉ huy Tàu USCGC Bertholf sẽ tham quan Tàu CSB 8001; giao lưu bóng đá với cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3, trao đổi một số vấn đề hai bên cùng quan tâm và tổ chức luyện tập chung trên biển; chào xã giao lãnh đạo TP.HCM và tham quan một số danh lam, thắng cảnh trên địa bàn TP.HCM.