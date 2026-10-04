Tàu lửa hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng được chạy kiểm tra kỹ thuật

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, một cán bộ thuộc Chi nhánh khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế (Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam - VNR) xác nhận, đơn vị đang cho chạy kiểm tra kỹ thuật 2 đầu máy hơi nước trên đoạn đường sắt qua đèo Hải Vân nối TP Huế và TP Đà Nẵng.

Hai đầu máy này là loại đầu máy hơi nước này kiểu Pháp (Mikado) được vận hành từ những năm 1960. Đây là những chiếc đầu máy hơi nước cuối cùng còn có khả năng vận hành tại Việt Nam được các chuyên gia kỹ thuật phục chế tỉ mỉ từng chi tiết nhằm bảo đảm khả năng vận hành an toàn nhưng vẫn giữ nguyên vẹn giá trị lịch sử.

Đoàn tàu được vận hành chạy kiểm tra kỹ thuật với cả toa chở hàng và toa chở hành khách để đánh giá thực tế các thông số. Qua đó, đánh giá tổng thể về tải trọng cầu đường, tình trạng phương tiện cũng như khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật vận hành.

Đầu máy tàu lửa chạy bằng hơi nước được trưng bày tại ga Đà Nẵng. (Ảnh: baodautu.vn)

Kết quả chính thức về việc thử nghiệm và khả năng đưa các đầu máy hơi nước vào khai thác sẽ phụ thuộc vào kết luận cuối cùng từ Hội đồng chuyên môn và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam - VNR sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình kiểm tra.

Trước đó, UBND TP Huế cho biết, đang cùng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR) xây dựng thêm một sản phẩm du lịch mới là chuyến tàu hỏa đầu kéo hơi nước nối Huế và Đà Nẵng. Trên hành trình di chuyển, tàu đầu kéo hơi nước dự kiến bố trí điểm dừng tại khu vực đèo Hải Vân để du khách có thời gian tham quan, ngắm cảnh và check-in.

Theo dự kiến, tàu sẽ có thiết kế mang phong cách cổ điển, chia thành các toa riêng biệt. Toa ngắm cảnh có thiết kế cửa sổ mở rộng, giúp du khách bắt trọn phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ dọc hành trình. Toa bếp phục vụ ẩm thực với những món ăn đặc trưng của Đà Nẵng và Huế trong không gian sang trọng. Còn toa thư giãn nơi du khách có thể thưởng thức trà, cà-phê và lắng nghe những câu chuyện kể về lịch sử ngành đường sắt.

Việc đưa tàu đầu kéo hơi nước vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch độc bản, thu hút dòng khách quốc tế cao cấp và những người yêu thích giá trị hoài cổ.

Hiện nay, trên cung đường sắt Huế - Đà Nẵng, Huế - Quảng Trị có 2 chuyến tàu di sản đang hoạt động là chuyến “Kết nối di sản miền Trung” và “Cố đô Huế - Phong Nha”. Chuyến “Kết nối di sản miền Trung” được đưa vào khai thác từ ngày 26/3/2024, gồm 5 toa ghế mềm điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng với hành trình kéo dài khoảng hơn 3 giờ chạy tàu.