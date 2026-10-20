Tàu LNG Qatar mạo hiểm qua Biển Đỏ để đến châu Âu

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Đây là hành trình hiếm gặp trên tuyến đường ngắn nhất đến châu Âu, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm trong bối cảnh lực lượng Houthi đe dọa các tàu chở dầu và khí đốt tại khu vực phía nam Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb.

Theo Bloomberg, dựa trên dữ liệu theo dõi tàu thuyền do hãng này tổng hợp, con tàu đã nhận LNG tại Qatar hồi tháng 8 và hiện đang di chuyển về phía bắc qua Biển Đỏ, với điểm đến là Ba Lan.

Tập đoàn năng lượng quốc gia QatarEnergy của Qatar có hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với tập đoàn năng lượng Orlen của Ba Lan, cùng nhiều khách hàng châu Âu khác, để cung ứng khí đốt cho thị trường khu vực này.

Tuy nhiên, kể từ khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, eo biển Hormuz bị đóng cửa, trong khi các cuộc tấn công gây hư hại cho tổ hợp hóa lỏng Ras Laffan của Qatar - cơ sở hóa lỏng LNG đơn lẻ lớn nhất thế giới. Kể từ đầu tháng 3, QatarEnergy liên tục gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các hợp đồng giao hàng mà tập đoàn lần đầu công bố vào thời điểm đó.

Hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar vẫn chưa phục hồi với tốc độ và quy mô tương tự như xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông.

Phần lớn tàu chở LNG đang di chuyển qua eo biển Hormuz trong trạng thái tắt hệ thống nhận dạng hoặc phát tín hiệu theo dõi (dark mode), khiến việc giám sát hành trình trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, đồng thời làm phức tạp thêm việc ước tính lưu lượng vận chuyển và cân đối cung - cầu LNG toàn cầu.

Một số chuyến hàng LNG của Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã vượt qua eo biển Hormuz trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, khối lượng vận chuyển vẫn quá nhỏ để tạo ra thay đổi đáng kể đối với cán cân cung - cầu LNG toàn cầu.

Lưu lượng tàu chở LNG qua eo biển Hormuz dường như đang tăng trở lại, bất chấp các mối đe dọa đối với hoạt động vận chuyển tại điểm nghẽn hàng hải này gia tăng trong những ngày gần đây, cùng với căng thẳng leo thang trên mặt trận Ả Rập Xê-út - Houthi. Dù vậy, lưu lượng LNG qua Hormuz vẫn thấp hơn hơn 75% so với mức trước đây.

Tình trạng thiếu hụt khí đốt từ Qatar đang khiến nhu cầu LNG tại châu Á suy giảm trong bối cảnh giá duy trì ở mức cao. Trong khi đó, châu Âu buộc phải chấp nhận mức giá cao hơn để bảo đảm nguồn cung. Tuy nhiên, các kho dự trữ khí đốt của châu Âu hiện mới đạt khoảng 74% dung tích trong tuần này, thấp hơn đáng kể so với mức trên 86% vào cùng thời điểm năm ngoái và mức trung bình của 5 năm qua.

Chuyến hàng LNG hiếm hoi của Qatar đi qua Biển Đỏ được Bloomberg ghi nhận có thể rút ngắn thời gian vận chuyển khí đốt đến châu Âu, thay vì phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở phía nam châu Phi.