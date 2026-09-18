Tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng dự kiến chạy thử tháng 10
Ngày 17-9, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) về việc nghiên cứu khai thác tàu hơi nước trên tuyến Huế - Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới, phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10/2026. Theo phương án đang được nghiên cứu, hành trình tàu hơi nước sẽ gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Hai bên cũng nghiên cứu bố trí điểm dừng tại khu vực đèo để du khách tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh, qua đó tăng trải nghiệm trên tuyến.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tau-hoi-nuoc-hue-da-nang-du-kien-chay-thu-thang-10-post358108.html