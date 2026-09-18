Tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng dự kiến chạy thử tháng 10

Lãnh đạo TP Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) trao đổi và làm việc về chuyến tàu hơi nước tuyến Huế - Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về kết quả khai thác tuyến tàu di sản Huế - Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời thống nhất tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch đường sắt mới, phát huy lợi thế về cảnh quan, di sản và trải nghiệm trên hành trình. Trong đó, trọng tâm là nghiên cứu đưa vào khai thác sản phẩm tàu hơi nước Huế - Đà Nẵng, dự kiến chạy thử trong tháng 10/2026. Theo phương án đang được nghiên cứu, hành trình tàu hơi nước sẽ gắn với cảnh quan đèo Hải Vân. Hai bên cũng nghiên cứu bố trí điểm dừng tại khu vực đèo để du khách tham quan, ngắm cảnh và chụp ảnh, qua đó tăng trải nghiệm trên tuyến.