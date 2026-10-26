Tàu hỏa va chạm xe máy làm 1 người chết

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, người phụ nữ điều khiển xe máy văng ra xa rồi rơi xuống ruộng, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, lái tàu và trưởng tàu đã cho dừng tàu và phối hợp với các nhân viên đường sắt ở mặt đất để đưa nạn nhân lên bờ. Nguyên nhân vụ tai nạn cũng như danh tính nạn nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.