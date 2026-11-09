Tàu hỏa trật bánh ở Ai Cập, hơn 100 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra gần làng Gerza thuộc quận Al-Ayyat, dọc theo tuyến đường nông nghiệp Cairo-Aswan. Bộ Y tế Ai Cập cho biết, 72 xe cứu thương đã tham gia vào công tác ứng phó.

Bộ trưởng Y tế Ai Cập Khaled Abdel Ghaffar đã ra lệnh cho các cơ sở y tế trên khắp Giza và các tỉnh lân cận Beni Suef nâng cao mức độ cảnh báo và cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp cho những người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Anadolu

Theo Công ty Đường sắt Quốc gia Ai Cập, tàu số 134 chạy từ Giza đến Fayoum đã đâm vào đuôi tàu số 2010 tuyến Cairo-Aswan giữa ga Kafr Ammar và ga Al-Riqqa, khiến một số toa tàu bị trật bánh và lật úp.

Bộ Y tế thông báo các thương tích bao gồm bầm tím, trầy xước và gãy xương, đồng thời cho biết thêm 45 người đã được xuất viện sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook rằng ông đang theo dõi sát sao diễn biến tình hình, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân thiệt mạng và cầu mong những người bị thương mau chóng bình phục.

Tổng thống Sisi tuyên bố ông đã chỉ đạo các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, nhanh chóng điều tra vụ tai nạn và truy cứu trách nhiệm đối với bất kỳ ai bị phát hiện có lỗi sơ suất.

Thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất của Ai Cập xảy ra vào năm 2002, khi một vụ hỏa hoạn trên chuyến tàu Cairo-Luxor ở quận Ayyat thuộc Giza đã khiến hơn 380 người thiệt mạng.