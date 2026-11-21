Tàu hỏa Indonesia bốc cháy dữ dội sau khi đâm xe buýt. (Video: @Nalanda_index/X)

Theo CNN Indonesia, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/11 (giờ địa phương) tại khu vực Sinaksak, huyện Tapian Dolok, tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. Tàu Siantar Ekspres đang di chuyển trên tuyến đường sắt nối ga Siantar với Medan thì va chạm với một xe buýt nhỏ chở khách.

Cú va chạm mạnh khiến đầu máy tàu hỏa bốc cháy dữ dội. Chiếc xe cũng bắt lửa và bị đoàn tàu kéo lê trên đường ray trong quãng đường dài vài km trước khi dừng lại. Phương tiện bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ tai nạn.

Cảnh sát trưởng Simalungun, ông Hendri Barus, xác nhận tài xế xe buýt đã thiệt mạng, trong khi 3 nhân viên đường sắt bị thương.

“Tài xế xe khách đã tử vong. Thi thể nạn nhân vẫn mắc kẹt bên trong phương tiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực đưa ra ngoài. Trong khi đó, 3 nhân viên điều khiển tàu hỏa bị thương”, ông Hendri Barus cho biết.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CNN Indonesia)

Theo cảnh sát địa phương, danh tính tài xế thiệt mạng chưa được xác định. 3 nhân viên đường sắt bị thương đã được chuyển đến Bệnh viện Murni Teguh Pematang Siantar để điều trị.

Đáng chú ý, toàn bộ 264 hành khách khởi hành từ ga Siantar đều sống sót sau vụ va chạm. Nhà chức trách xác nhận không có hành khách nào trên tàu thiệt mạng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và các đơn vị cứu hộ đã được điều động đến hiện trường. Công tác chữa cháy và giải cứu nạn nhân được triển khai trong bối cảnh ngọn lửa bao trùm đầu máy và chiếc xe khách.

“Hiện lực lượng cứu hỏa đang tiến hành dập tắt đám cháy. Cảnh sát phối hợp với người dân địa phương hỗ trợ chữa cháy và cứu hộ các phương tiện liên quan”, ông Hendri Barus thông tin.

Giới chức Indonesia chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Công tác khám nghiệm hiện trường và điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ diễn biến vụ tai nạn.