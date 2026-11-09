Tàu hỏa đâm nhau ở Ai Cập, hàng loạt toa trật bánh

Hiện trường vụ va chạm tàu ​​hỏa ở tỉnh Giza (Ai Cập) ngày 8/11. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Cơ quan Đường sắt Quốc gia Ai Cập cho biết một đoàn tàu chạy từ Giza đến Fayoum đã đâm vào đuôi một đoàn tàu khác đang trên hành trình từ Cairo về phía nam, hướng tới thành phố Aswan. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Al-Ayyat, tỉnh Giza, phía nam thủ đô Cairo, trên đoạn đường sắt giữa hai ga Kafr Ammar và Al-Raqqa, khiến nhiều toa tàu trật bánh.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Y tế Ai Cập, 7 hành khách đã thiệt mạng, trong khi 112 người bị thương. Trong số đó, 45 người đã được xuất viện từ các bệnh viện gần đó sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện.

Ngay sau tai nạn, hàng chục xe cứu thương được điều động đến hiện trường để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. Lực lượng cứu hộ cũng triển khai cần cẩu để di dời các toa tàu bị hư hỏng và giải phóng hiện trường. Hoạt động lưu thông trên tuyến đường sắt bị gián đoạn.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở Ai Cập Cần cẩu được huy động để dọn dẹp các toa tàu hư hỏng sau vụ va chạm giữa hai đoàn tàu tại tỉnh Giza, Ai Cập, ngày 8/11. Vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết ông đang theo dõi vụ việc "với sự quan ngại sâu sắc", đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý những cá nhân bị xác định có sai phạm hoặc thiếu trách nhiệm, theo Reuters.

Giới chức Ai Cập đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn xảy ra tại Al-Ayyat, khu vực từng chứng kiến một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất lịch sử nước này.

Năm 2002, hơn 370 người thiệt mạng khi một đoàn tàu chở hành khách đi nghỉ lễ về phía nam Cairo bốc cháy dữ dội. Năm 2009, nhiều vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra tại khu vực này, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Vị trí của vụ tai nạn tại Ai Cập ngày 8/11. Bản đồ: CNN.

Hệ thống đường sắt Ai Cập, lâu đời nhất ở châu Phi và Trung Đông, có lịch sử dài với nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Năm 2019, một đoàn tàu mất kiểm soát khi tiến vào ga Ramses ở Cairo, gây hỏa hoạn khiến 25 người thiệt mạng. Trước đó, năm 2017, một đoàn tàu trật bánh trên tuyến đường tới Alexandria rồi đâm trực diện vào một đoàn tàu khác, khiến hơn 40 người tử vong.

Với dân số khoảng 110 triệu người, Ai Cập phụ thuộc đáng kể vào vận tải đường sắt. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt quy mô lớn của nước này liên tục xảy ra các vụ tai nạn gây thương vong nghiêm trọng.

Trong thập kỷ qua, chính phủ Ai Cập đã đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng giao thông, bao gồm xây dựng các tuyến cao tốc và đường sắt tốc độ cao. Dù vậy, phần lớn mạng lưới đường sắt lâu đời của nước này vẫn chưa được nâng cấp toàn diện.