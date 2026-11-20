Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trong thời gian lưu lại tại Đà Nẵng, đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tổ chức giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các sĩ quan, thủy thủ tàu INS Sahyadri cũng sẽ tham gia các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa tại địa phương.

294 sĩ quan, thủy thủ cập cảng, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố từ ngày 20 đến 22-11. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Chuyến thăm của tàu Hải quân Ấn Độ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Ấn Độ ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thủy thủ tàu INS Sahyadri chụp ảnh lưu niệm với các lực lượng Vùng 3 Hải quân và TP Đà Nẵng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tàu INS Sahyadri (mang số hiệu F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thứ ba thuộc lớp P17 của Hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế vào ngày 21-7-2012. Tàu do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (Mumbai, Ấn Độ) đóng mới với tỷ lệ nội địa hóa cao. Tàu này hiện thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông của Ấn Độ.

Trên boong tàu INS Sahyadri. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tàu được trang bị đồng bộ nhiều hệ thống vũ khí hiện đại gồm tên lửa đối hải, tên lửa đối không, pháo hạm, hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần, tên lửa chống ngầm và ngư lôi. Tàu cũng tích hợp các hệ thống cảm biến, tác chiến điện tử tiên tiến cùng khả năng mang theo trực thăng.

INS Sahyadri thường xuyên được triển khai hoạt động trải dài từ khu vực Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, bảo đảm an ninh hàng hải và hợp tác kết nối tại Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.