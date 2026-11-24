Một đoạn video cùng với hình ảnh vệ tinh được cho là cảnh tàu hộ vệ Mercury của Hải quân Nga bị phá hủy tại cảng Benghazi của Libya vào ngày 22/11, đây là một chiến hạm tàng hình thuộc Dự án 20380 tối tân.

Dựa trên những bức ảnh được công bố, đám cháy đã bao trùm khoang phía sau và một phần khoang giữa - khoảng một nửa toàn bộ con tàu.

Chiếc tàu chiến Nga vốn đã neo đậu tại cảng vài ngày trước khi xảy ra vụ nổ, về mặt chính thức thì nó thuộc Hạm đội Biển Đen, nhưng do chiến tranh nên buộc phải hoạt động từ các căn cứ ở Bắc Cực của Hạm đội phương Bắc.

Con tàu này đang hộ tống một đoàn vận tải của Nga, được sử dụng để mang các lô hàng xuất khẩu vũ khí, giống như chiếc Sparta II đã bị trúng đạn ở Biển Baltic một ngày trước đó.

Nga từ lâu đã cung cấp vũ khí cho Quân đội Quốc gia Libya do Nguyên soái Khalifa Haftar lãnh đạo, khi đây là một đồng minh lâu năm của Moskva, chỉ huy một bên vũ trang trong cuộc nội chiến tại đất nước Bắc Phi này.

Căn cứ vào đoạn video do người dân địa phương quay lại, trước khi vụ nổ xảy ra, hệ thống phòng không đã cố gắng bắn hạ một mục tiêu trên không chưa xác định, theo nhận định chính là máy bay không người lái cảm tử Ukraine.

Nếu đúng những gì diễn ra, cho thấy tàu chiến của Hải quân Nga

dù đã di dời vùng hoạt động ra rất xa khu vực đang giao tranh song vẫn chưa an toàn. Bên cạnh đó, vũ khí mà Ukraine sử dụng ngày càng lợi hại, có sức sát thương rất cao.

Mercury thuộc Dự án 20380 là một tàu hộ vệ đa năng được trang bị tên lửa dẫn đường, có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ở vùng biển xa và được thiết kế để chống lại tàu nổi và tàu ngầm của đối phương, cũng như cung cấp hỏa lực hỗ trợ cho hoạt động đổ bộ đường biển.

Chiếc tàu đầu tiên của dự án này mang tên Steregushchy với số hiệu 530 được khởi công đóng mới vào cuối năm 2001 và bàn giao cho Hạm đội Baltic vào đầu năm 2008.

Các đặc điểm kỹ thuật chính của lớp tàu hộ vệ thuộc Dự án 20380 bao gồm: Lượng giãn nước - 2.200 tấn; Chiều dài - 104,5 mét; Chiều rộng - 11,1 mét; Tốc độ tối đa: 27 hải lý/giờ; Thủy thủ đoàn - 100 người.

Trang bị vũ khí gồm 1 hải pháo đa năng A-190 cỡ 100 mm; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ 30 mm; 8 tên lửa chống hạm Kh-35; 12 tên lửa phòng không 9M96M hoặc 9M96E; 8 quả ngư lôi 324 mm. Tàu còn mang theo trực thăng Ka-27PL và UAV Orlan-10.

Tàu hộ vệ Mercury được khởi công đóng mới vào ngày 20/2/2015 tại Nhà máy Severnaya Verf ở St. Petersburg với tên gọi ban đầu là Retivy, nhưng sau đó được đổi sang tên như hiện tại.

Con tàu được bàn giao cho hạm đội vào ngày 11/5/2023, và tới ngày 13/5/2023, một buổi lễ tiếp nhận vào thành phần chiến đấu của Hải quân Nga và treo cờ đã diễn ra tại Baltiysk.

Hiện nay ngoài Dự án 20380, Hải quân Nga còn có trong biên chế những phiên bản nâng cấp như Dự án 20281 và đặc biệt là Dự án 20385 rất tiên tiến.