Tàu hộ vệ tàng hình INS Sahyadri Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng
Sáng 20/11, tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa INS Sahyadri (F-49) cùng thuỷ thủ đoàn Hải quân Ấn Độ đã chính thức thăm xã giao TP Đà Nẵng từ ngày 20/11 - 22/11.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, thủy thủ đoàn do Đại tá Vikas Jha dẫn đầu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tham quan danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng.
Theo Sở Ngoại vụ, chuyến thăm Đà Nẵng của INS Sahyadri nằm trong hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Hải quân hai nước, tạo điều kiện để sĩ quan, thủy thủ hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.
Dự kiến lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào trưa ngày 22/11.
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Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/tau-ho-ve-tang-hinh-ins-sahyadri-hai-quan-an-do-den-da-nang-post208627.html