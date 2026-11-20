Thuỷ thủ đoàn do Đại tá Vikas Jha chỉ huy làm trưởng đoàn, cùng khoảng 260 sĩ quan, thủy thủ thuộc lực lượng Hải quân Ấn Độ đã cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm xã giao TP Đà Nẵng trong 3 ngày. Ảnh XM.

Lễ đón tàu dự kiến tổ chức lúc 9h tại cảng Tiên Sa, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thành phố, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Ảnh XM.

INS Sahyadri mang số hiệu F-49, là tàu thứ ba thuộc lớp Shivalik (Project 17) – dòng tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa do Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo. Tàu được đóng tại nhà máy Mazagon Dock, Mumbai, chính thức biên chế Hải quân Ấn Độ ngày 21/7/2012. Ảnh XM.

INS Sahyadri có chiều dài khoảng 142,5 m, chiều rộng 16,9 m; lượng giãn nước toàn tải khoảng 6.200 tấn. Tàu sử dụng hệ động lực kết hợp diesel hoặc turbine khí (CODOG), gồm hai động cơ diesel và hai turbine khí, cho phép đạt tốc độ tối đa khoảng 32 hải lý/giờ, tương đương gần 59 km/giờ. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn của tàu khoảng 257 người. Ảnh XM.

Là tàu hộ vệ đa nhiệm, INS Sahyadri được thiết kế phục vụ nhiều nhiệm vụ trên biển, gồm tác chiến chống hạm, phòng không và chống ngầm. Tàu được trang bị các hệ thống tên lửa, ngư lôi, rocket, pháo hạm và hệ thống cảm biến, radar phục vụ phát hiện, theo dõi mục tiêu. Ảnh XM.

Hệ thống radar trên tàu. Ảnh XM.

INS Sahyadri là một trong những tàu chiến thể hiện năng lực thiết kế, đóng tàu nội địa của nước này và đã tham gia nhiều cuộc diễn tập song phương, đa phương cũng như các hoạt động triển khai trên biển. Ảnh XM.

Pháo phóng lựu dọc 2 bên mũi tàu. Ảnh XM.

Súng máy được trang bị 2 bên mạn tàu. Ảnh XM.

Pháo hạm ở phía mũi tàu. Ảnh XM.

Tàu cũng có khả năng tiếp nhận và vận hành trực thăng, mở rộng phạm vi trinh sát và tác chiến trên biển. Ảnh XM.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, thủy thủ đoàn do Đại tá Vikas Jha dẫn đầu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tham gia giao lưu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và tham quan danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng. Theo Sở Ngoại vụ, chuyến thăm Đà Nẵng của INS Sahyadri nằm trong hoạt động giao lưu, trao đổi giữa Hải quân hai nước, tạo điều kiện để sĩ quan, thủy thủ hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ. Dự kiến lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào trưa ngày 22/11.

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