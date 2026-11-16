Tàu hộ vệ Stoykiy bắt đầu hộ tống tàu hàng Nga rời biển Baltic

Tàu hộ vệ Dự án 20380 mang tên Stoykiy (số hiệu 545) thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã tham gia hộ tống một số đoàn tàu chở hàng được cho là thuộc "Hạm đội bóng tối" rời Biển Baltic.

Thông tin này được các nhà phân tích tình báo nguồn mở (OSINT) với biệt danh Russian Forces Spotter và Massimo Frantarelli cho biết.

Theo ghi nhận vào ngày 1/11, chiếc tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 545 đã được phát hiện đi qua eo biển Đan Mạch cùng với các tàu chở hàng Anastasiya và Ascalon, cũng như tàu chở dầu cỡ trung Elnya thuộc Dự án 160.

Nhóm tàu nói trên rời căn cứ hải quân Nga ở Baltiysk thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad, nơi trước đó đã ghi nhận việc vận chuyển thiết bị quân sự lên các tàu dân sự.

Sau khi hoàn thành hộ tống đoàn tàu vận tải đầu tiên, chiếc Stoykiy đã quay trở lại Biển Baltic. Cụ thể vào ngày 3/11, con tàu được phát hiện di chuyển về phía Đông qua eo biển Fehmarn.

Sang đến ngày 7/11, chiếc tàu hộ vệ tên lửa tàng hình này lại được phát hiện khi đi qua eo biển Great Belt, đi cùng với tàu chở hàng Lady D nhằm bảo vệ nó khỏi nguy cơ bị bắt giữ.

Theo các nhà nghiên cứu OSINT, đoàn tàu thứ hai cũng bao gồm các tàu Lady R và Maia-1, nhóm tàu này đang di chuyển từ Baltiysk về phía eo biển Đan Mạch.

Trong hình ảnh do vệ tinh Sentinel-1 chụp ngày 8/11, các nhà quan sát đã ghi lại hình ảnh một nhóm gồm 3 tàu chở hàng và 1 tàu khác đang di chuyển mà không bật thiết bị phát đáp AIS, có khả năng đó chính là tàu hộ vệ Stoykiy.

Đồng thời ở chiều ngược lại, tàu tuần tra HDMS Rota (P525) của Hải quân Đan Mạch đang ở trong khu vực mà các tàu Nga đi qua, theo dõi chuyển động của chúng nhưng không can thiệp.

Vào ngày 6/11, đoàn tàu vận tải đầu tiên, gồm chiếc Anastasiya và Ascalon đã tiến đến cửa phía Tây của eo biển Anh, hướng thẳng ra Đại Tây Dương.

Hiện chưa rõ điểm đến cuối cùng của cả hai đoàn tàu, các nhà phân tích cho rằng những con tàu nói trên có thể đang chở hàng hóa để hỗ trợ các đơn vị quân sự của Nga ở Libya hoặc một quốc gia châu Phi khác.

Trước đó vào ngày 28/10, truyền thông quốc tế đã đưa tin về sự hiện diện của một đoàn xe quân sự lớn tại căn cứ hải quân Baltiysk.

Trong hình ảnh vệ tinh từ ngày 15/10 đến 23/10, các nhà nghiên cứu đã phát hiện việc chất dỡ nhiều xe bọc thép và xe hậu cần lên tàu Ascalon, Lady D, Anastasiya và Lady R.

Những phương tiện trên đã được sử dụng để đưa hàng hóa quân sự của Nga ra nước ngoài. Cụ thể vào tháng 9 năm nay, một đoàn tàu Nga chở thiết bị quân sự, trong đó có chiếc Anastasiya đã đến Libya.