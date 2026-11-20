Ngày 20/11, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu hộ vệ INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng làm Trưởng đoàn cùng 294 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22/11.

Lễ đón chính thức ở cảng Tiên Sa có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Phòng Đối ngoại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Bảo vệ An ninh quân đội và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Về phía Ấn Độ có Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Lễ đón tàu INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ diễn ra trọng thể thại cảng Tiên Sa,TP Đà Nẵng vào ngày 20/11.

Trong chuyến thăm, đoàn chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam; tham quan, trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Tàu INS Sahyadri (F-49) chính thức biên chế ngày 21/7/2012, là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17 do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới. Tàu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông (căn cứ tại Visakhapatnam), thường xuyên triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương.

Tàu INS Sahyadri (F-49) cùng khoảng 294 sỹ quan, thủy thủ đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP Đà Nẵng.

Cận cảnh chiến hạm tên lửa tàng hình INS Sahyadri hiện đại của Hải quân Ấn Độ.

Sở hữu hỏa lực vượt trội, Sahyadri được trang bị tên lợi đối hải (bề mặt đối bề mặt), tên lửa đối không, pháo trung cỡ hiện đại sử dụng đạn có dẫn đường, các hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS), tên lửa chống ngầm và ngư lôi. Hàng loạt cảm biến tiên tiến, khả năng mang theo máy bay trực thăng kết hợp cùng hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống quản lý tác chiến nội địa giúp tối ưu hóa khả năng tiêu diệt mục tiêu, biến con tàu thành biểu tượng hùng mạnh cho sức mạnh trên biển.

Lớp tàu hộ vệ P17 đã mở đường cho việc nâng cao năng lực tàng hình của Hải quân Ấn Độ. Hệ thống động lực kết hợp Khí - Diesel (CODOG) của tàu mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa tầm hoạt động đường dài và tốc độ cao.

Sahyadri thường xuyên được triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ tầm nhìn hàng hải rộng lớn MAHASAGAR (Phát triển Toàn diện và Hỗ tương vì An ninh và Mở rộng trong Toàn vùng) của Ấn Độ, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác kết nối trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chuyến thăm của tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ không chỉ góp phần tăng cường giao lưu, thúc đẩy hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa hải quân hai nước, mà còn thể hiện nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác dự kiến đến chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tổ chức giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam và tham quan các địa danh văn hóa tại địa phương.