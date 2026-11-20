Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa. Ảnh: NGỌC HÀ

Lễ đón thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5.

Trong chuyến thăm, đoàn chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam; tham quan, trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Các sĩ quan tàu INS Sahyadri chào xã giao lực lượng Vùng 3 Hải quân. Ảnh: NGỌC HÀ

Chuyến thăm của tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Tàu INS Sahyadri (F-49) là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17, do Cục Thiết kế tàu chiến thuộc Hải quân Ấn Độ lên ý tưởng và thiết kế. Đây là thế hệ nối tiếp của lớp tàu hộ vệ Talwar, Sahyadri được trang bị hiện đại: tên lửa đối không, pháo trung cỡ hiện đại sử dụng đạn có dẫn đường, các hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS), tên lửa chống ngầm và ngư lôi…

Là thế hệ nối tiếp của lớp tàu hộ vệ Talwar, Sahyadri được trang bị hiện đại. Ảnh: NGỌC HÀ

Sahyadri thường xuyên được triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ tầm nhìn hàng hải rộng lớn MAHASAGAR (Phát triển Toàn diện và Hỗ tương vì An ninh và Mở rộng trong toàn vùng) của Ấn Độ; góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác kết nối trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.