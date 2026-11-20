Tàu hộ vệ INS Sahyadri cập cảng Tiên Sa

Lễ đón được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan.

Về phía Ấn Độ có Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam. Tại lễ đón, Ban Tổ chức đã tặng hoa chúc mừng sĩ quan, thủy thủ tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ đến thăm Đà Nẵng.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa

Theo chương trình, trong thời gian tại Đà Nẵng, đoàn chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân.

Sĩ quan, thủy thủ hai bên tham gia giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; đoàn Ấn Độ tham quan các địa điểm văn hóa tại địa phương.

Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hiểu biết, tin cậy giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Chuyến thăm của tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.