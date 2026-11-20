Tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa thăm Đà Nẵng.

Ngày 20/11, tại cảng Tiên Sa, đại diện các đơn vị UBND TP Đà Nẵng cùng lực lượng vũ trang thành phố và Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ đón tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ cùng 294 sĩ quan, thủy thủ do Đại tá Vikas Jha, thuyền trưởng tàu, làm trưởng đoàn đến thăm thành phố.

Các sĩ quan và thủy thủ tàu thăm Đà Nẵng từ ngày 20 - 22/11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn Hải quân Ấn Độ sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; tổ chức giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam. Các sĩ quan, thủy thủ tàu INS Sahyadri cũng tham gia các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương.

Sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Ấn Độ và sĩ quan Hải quân Việt Nam tại lễ đón tàu.

Chuyến thăm góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

INS Sahyadri (F-49) là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình thứ ba thuộc lớp P17 của Hải quân Ấn Độ, chính thức được biên chế ngày 21/7/2012. Tàu do Công ty Mazagon Dock Shipbuilders Ltd (Mumbai, Ấn Độ) đóng mới, có tỷ lệ nội địa hóa cao và thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông của Ấn Độ.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.

INS Sahyadri thường xuyên triển khai hoạt động từ khu vực Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác kết nối tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.