Ngày 20/11, tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Vikas Jha, thuyền trưởng làm Trưởng đoàn, cùng 294 sĩ quan và thủy thủ cập cảng Tiên Sa, chính thức thăm Đà Nẵng (từ ngày 20 - 22/11).

Lễ đón thủy thủ đoàn tại cảng Tiên Sa diễn ra trang trọng.

Trong chuyến thăm, đoàn chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam; tham quan, trải nghiệm văn hóa tại địa phương.

Chuyến thăm của tàu hộ vệ của Hải quân Ấn Độ là minh chứng cho nỗ lực thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Tàu INS Sahyadri (F-49) là tàu thứ 3 thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17, do Cục Thiết kế tàu chiến thuộc Hải quân Ấn Độ lên ý tưởng và thiết kế. Đây là thế hệ nối tiếp của lớp tàu hộ vệ Talwar, Sahyadri được trang bị hiện đại: Tên lửa đối không, pháo trung cỡ hiện đại sử dụng đạn có dẫn đường, các hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS), tên lửa chống ngầm và ngư lôi.

Cận cảnh tàu hộ vệ INS Sahyadri của Hải quân Ấn Độ.

Tàu thường xuyên được triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương nhằm hỗ trợ tầm nhìn hàng hải rộng lớn MAHASAGAR (Phát triển Toàn diện và Hỗ tương vì An ninh và Mở rộng trong toàn vùng) của Ấn Độ; góp phần thúc đẩy ổn định khu vực, an ninh hàng hải và hợp tác kết nối trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.