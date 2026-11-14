Tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky của Hải quân Ukraine đang được hoàn tất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Việc đóng mới tàu hộ vệ tên lửa tàng hình Hetman Ivan Vyhovsky (số hiệu F-212) cho Hải quân Ukraine đang được hoàn tất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Con tàu cũng đang chuẩn bị ra khơi lần đầu tiên.

Thông tin này được đưa ra bởi người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kirill Budanov - người đã đến thăm xưởng đóng tàu ở Istanbul và tìm hiểu tiến độ công việc.

Theo ông Budanov, việc đóng chiếc tàu hộ vệ thuộc lớp Ada thứ hai, do công ty STM của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cho hạm đội Ukraine, đang ở giai đoạn cuối cùng và sắp hoàn thành toàn bộ công việc.

"Lực lượng hải quân của Lực lượng vũ trang Ukraine đang ngày càng mạnh mẽ. Tại Istanbul, tôi đã được tìm hiểu về việc đóng mới tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky".

"Công việc đang ở giai đoạn hoàn thiện. Chuyến hải hành đầu tiên, thử nghiệm và bàn giao tàu chiến cho Ukraine đang chờ phía trước", ông Kirill Budanov cho biết trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Trong chuyến thăm, ông Budanov đã gặp gỡ chỉ huy tàu hộ vệ - Đại tá Yuri Pyshchyk, và trò chuyện với thủy thủ đoàn. Chuyến đi biển đầu tiên, quá trình thử nghiệm và bàn giao tàu cho phía Ukraine đang ở phía trước.

Các thủy thủ Ukraine tiếp tục chuẩn bị cho việc đưa con tàu mới vào hoạt động, họ đang tích cực nghiên cứu tài liệu và thực hành trên thiết bị mô phỏng nhằm không bị bỡ ngỡ khi nhận bàn giao.

Như báo chí đã đưa tin trước đó, tàu hộ vệ Hetman Ivan Vyhovsky đã được hạ thủy vào ngày 1/8/2024 tại xưởng đóng tàu RMK Marine ở Istanbul. Lễ đặt ky (sống chính) cho con tàu diễn ra vào tháng 8/2023.

Theo công ty STM của Thổ Nhĩ Kỳ, việc chuyển giao chiếc tàu hộ vệ thứ hai cho Ukraine dự kiến ​​sẽ diễn ra vào năm 2027. Bộ Quốc phòng Ukraine đã ký hợp đồng với phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc đóng 2 tàu chiến loại Ada vào tháng 12/2020.

Phiên bản tàu hộ vệ của Ukraine có dàn vũ khí khá mạnh, bao gồm việc lắp đặt pháo hạm đa năng Oto Melara Super Rapid 76 mm, vũ khí tên lửa chống hạm và hệ thống tên lửa phòng không MICA VL.

Cấu hình vũ khí cuối cùng của con tàu thứ hai vẫn chưa được tiết lộ. Chiếc tàu hộ vệ đầu tiên thuộc loạt này mang tên Hetman Ivan Mazepa (số hiệu F-211) đã tiến hành thử nghiệm trên biển vào tháng 5/2024.

Vào tháng 11 cùng năm, thủy thủ đoàn của nó đã thử nghiệm các loại vũ khí pháo binh, đặc biệt là pháo Oto Melara 76 mm và hệ thống phòng không Gökdeniz 35 mm. Nhưng dự kiến những con tàu này chỉ về nước sau khi chiến tranh với Nga kết thúc.