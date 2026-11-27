Sứ mệnh thử nghiệm được gọi là DART, viết tắt của Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép. Mục tiêu của chương trình là xác định liệu một tàu vũ trụ có thể tác động làm thay đổi chuyển động của tiểu hành tinh hay không. Vụ va chạm năm 2022 đã làm thay đổi quỹ đạo của Dimorphos, đồng thời gây ra những biến đổi đáng kể trên bề mặt và chuyển động tự quay của thiên thể này.

Theo những hình ảnh và dữ liệu do Hera ghi nhận, một khu vực rộng lớn trên Dimorphos đã bị biến dạng sau cú va chạm. Vết lõm được mô tả có kích thước tương đương một sân vận động, trải rộng gần hết chiều ngang của thiên thể. Các quan sát cũng cho thấy Dimorphos có chuyển động quay phức tạp, không ổn định khi di chuyển quanh Didymos.

Một phát hiện đáng chú ý khác là sự xuất hiện của hàng trăm khối đá quanh hệ tiểu hành tinh. Những khối đá này có kích thước khác nhau, từ cỡ quả bóng đến tương đương máy giặt. Các nhà khoa học cho rằng chúng là vật chất bị văng ra trong quá trình va chạm và hiện đang chuyển động quanh Didymos và Dimorphos.

Hera sẽ tiếp tục khảo sát vết va chạm, lập bản đồ bề mặt, đồng thời nghiên cứu khối lượng và cấu trúc bên trong của Dimorphos. Những dữ liệu này giúp làm rõ cách một tiểu hành tinh phản ứng khi chịu tác động từ bên ngoài, trong đó có khả năng hấp thụ lực va chạm, thay đổi quỹ đạo hoặc bị phá vỡ.

Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng đóng góp quan trọng cho các chương trình bảo vệ hành tinh, giúp các nhà khoa học đánh giá hiệu quả của phương pháp làm lệch hướng tiểu hành tinh trong trường hợp phát hiện thiên thể có nguy cơ va chạm với Trái Đất.