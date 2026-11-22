Một bức ảnh do Lực lượng Biên phòng Phần Lan công bố, cho thấy chiếc tàu chở hàng của Nga bị hư hại tại một địa điểm được xác định là Vịnh Phần Lan, trong ngày 21/11.

Theo thông tin từ giới chức Phần Lan, vụ việc xảy ra ngày 21/11 (giờ địa phương) tại vùng biển quốc tế ở phía tây đảo Gogland (Nga), thuộc khu vực phía đông vịnh Phần Lan. Con tàu gặp nạn là Sparta II, dài 121 mét, treo cờ Nga, rời cảng St. Petersburg hôm 20/11 và đang trên hành trình hướng tới vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad.

Tư lệnh Lực lượng Biên phòng Phần Lan Ilja Iljin cho biết toàn bộ 16 thành viên thủy thủ đoàn của tàu Sparta II đã kịp thời sơ tán xuống xuồng cứu sinh, sau đó được một tàu Nga gần đó tiếp nhận và đưa trở về nước an toàn.

Đến tối cùng ngày, đám cháy trên tàu vẫn tiếp diễn. Do con tàu đã trôi dạt và đang thả neo trong lãnh hải Phần Lan, Helsinki hiện chủ trì chiến dịch cứu hộ và ứng phó sự cố, dù phía Nga có thể sẽ điều tàu tới lai dắt xác tàu về nước sau đó. Estonia cũng đã cử một tàu hải quân tới hỗ trợ công tác chữa cháy và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Phần Lan Aki-Mauri Huhtinen nhận định: "Nhiều khả năng Ukraine đứng sau vụ tấn công này", đồng thời cho biết chưa rõ lý do cụ thể khiến con tàu trở thành mục tiêu. Hiện Bộ Ngoại giao Ukraine và Đại sứ quán Nga tại Helsinki chưa đưa ra bình luận chính thức.

Về phía Nga, Thống đốc vùng Leningrad Aleksandr Drozdenko xác nhận trên Telegram rằng một tàu chở hàng đã bị hai UAV tấn công ở vùng biển quốc tế, cách biên giới Nga khoảng 3 hải lý. Ông cũng cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 80 UAV trên bầu trời vùng Leningrad trong đêm. Trong khi đó, Thống đốc vùng Kaliningrad Alexei Besprozvannykh khẳng định sự cố này không gây đe dọa đến nguồn cung hàng hóa cho địa phương.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh Ukraine gia tăng các đợt tập kích UAV quy mô lớn nhằm vào vùng Leningrad ở phía tây bắc nước Nga trong năm nay, khiến một số thiết bị bay lạc vào không phận khu vực Baltic và làm dấy lên lo ngại chiến sự đang ảnh hưởng trực tiếp tới lãnh thổ các quốc gia thuộc NATO.

Trong quá trình cứu hộ tàu Sparta II, Tư lệnh Lực lượng Tuần duyên vịnh Phần Lan Mikko Simola cho biết một trực thăng của Nga bị nghi đã xâm phạm chớp nhoáng không phận Phần Lan. Helsinki lập tức áp đặt các hạn chế tạm thời về hàng không và hàng hải tại phía đông vịnh Phần Lan để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho lực lượng chức năng đánh chặn UAV nếu cần thiết.

Vịnh Phần Lan là nhánh biển hẹp của biển Baltic nằm giữa Phần Lan và Estonia, kéo dài về phía đông tới St. Petersburg. Cả Phần Lan và Thụy Điển đều là hai thành viên mới nhất của NATO, gia nhập liên minh quân sự này lần lượt vào năm 2023 và 2024 nhằm ứng phó với chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.