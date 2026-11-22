Ảnh do Lực lượng Biên phòng Phần Lan công bố cho thấy chiếc tàu chở hàng của Nga bị hư hại trên Vịnh Phần Lan ngày 22/11.

“Chiếc tàu chở hàng khô của Nga bị UAV tấn công ngày 21/11 tại vùng biển quốc tế thuộc Vịnh Phần Lan, đã được một tàu cứu hộ của Nga tiếp cận. Thủy thủ đoàn thông báo không cần phải sơ tán”, ông Drozdenko cho biết.

Theo quan chức này, tình hình trên tàu đã được kiểm soát, thủy thủ đoàn đang tiến hành các công việc sửa chữa cần thiết và dự định tiếp tục hành trình theo tuyến đường dự kiến.

Vụ việc cho thấy những rủi ro ngày càng gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng và lương thực của Nga thông qua các tuyến hàng hải chiến lược ở biển Baltic.

Bộ Ngoại giao Phần Lan cho biết, nước này phát hiện một vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại Nga tại vùng biển quốc tế, phía tây đảo Gogland, thuộc khu vực phía đông Vịnh Phần Lan. Ukraine chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Khu vực này là nơi có một số cảng biển lớn nhất của Nga tại biển Baltic, từng hứng một đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn. Theo thống đốc Drozdenko, lực lượng phòng không đã bắn hạ 80 UAV Ukraine.

Sự việc xảy ra sau vụ tấn công bằng UAV hôm 11/11 nhằm vào cảng Ust-Luga, một trung tâm xuất khẩu lớn của Nga tại biển Baltic. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và làm hư hại cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời cho thấy khả năng của Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, cách xa biên giới. Cảng Ust-Luga nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine hơn 1.000 km về phía bắc.

Các cảng biển Baltic đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Vai trò của khu vực này trong hoạt động thương mại nhiên liệu càng trở nên quan trọng sau thỏa thuận hồi tháng 10, giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho phép Nga nối lại một phần hoạt động xuất khẩu dầu diesel.

Tàu chở dầu diesel đầu tiên rời cảng Primorsk ở biển Baltic vào tháng 10, đánh dấu việc nối lại hoạt động vận chuyển nhiên liệu bằng đường biển sau khi Mátxcơva dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu.

Các tuyến hàng hải ở biển Baltic cũng ngày càng trở nên quan trọng đối với hoạt động vận chuyển ngũ cốc, trong bối cảnh các cuộc tấn công làm gián đoạn hoạt động vận tải từ miền nam nước Nga cũng như từ Ukraine.

Theo Liên minh Ngũ cốc Nga, các cảng biển Baltic đã xử lý 65,3% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu bằng đường biển của Nga trong tháng 10. Khối lượng hàng hóa qua các cảng này tăng gấp 8,7 lần so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng qua các cảng thuộc khu vực biển Azov - Biển Đen sụt giảm mạnh.

Cảng Ust-Luga là cảng xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Nga trong tháng đó, với khối lượng hàng hóa đạt 684.000 tấn.

Trong một diễn biến khác vào ngày 21/11, giới chức Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 3 tên lửa đạn đạo và 148 UAV nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau trong đêm. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 117 UAV.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng, các nỗ lực khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai sau cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kryvyi Rih vào tối muộn 20/11.