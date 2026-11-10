Theo Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, sự cố xảy ra khoảng 20h30 ngày 9/11. Tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, IMO 9168752), là tàu chở hàng rời, trọng tải 23.620 DWT, dài hơn 150m, rộng 26m. Thời điểm gặp sự cố, tàu không chở hàng.

Tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Huế, khẩn trương tìm phương án giải cứu. (ảnh: PV).

Tàu VTA NEPTUNE mắc cạn cách Phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam. Trên tàu có 20 thuyền viên và hơn 260 tấn dầu, trong đó khoảng 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương khảo sát tình trạng thân tàu, kiểm tra các két ballast, xác định lượng nhiên liệu còn lại và tính toán các thông số kỹ thuật để xây dựng phương án đưa tàu thoát cạn.

Đồng thời, chủ tàu phải triển khai phương án đưa tàu về vị trí neo đậu an toàn và báo cáo kịp thời cho Cảng vụ, chính quyền địa phương cùng các cơ quan liên quan.

Cảng vụ yêu cầu xử lý khẩn trương nhằm bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phương tiện, đồng thời phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường.