Tàu hàng mắc cạn ở Sa Huỳnh: Sẵn sàng phương án ứng cứu sự cố tràn dầu

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên

Ngày 11/11, trao đổi với Báo Xây dựng, Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi Lê Văn Lương cho biết, sau xảy ra sự cố tàu hàng Tong Cheng, quốc tịch Panama, đơn vị đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. Đồng thời, cử cán bộ đến hiện trường để nắm bắt, theo dõi sát tình hình, qua đó có giải pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa các sự cố liên quan khác xảy ra.

Tàu hàng Tông Cheng 301 bị sóng đánh tấp vào bờ cát cách vị trí mắc cạn ban đầu khá xa.

Theo ông Lương, bước đầu qua khảo sát, đánh giá cho thấy tàu Tong Cheng 301 nằm trên gò cát, không bị thủng nên cơ bản chưa có nguy cơ, hay sự cố nào. Tuy vậy, tình hình thời tiết tại khu vực diễn biến phức tạp khi có gió mùa Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Trong mưa dông có khả năng cao trên 5 m.

Để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, cho tàu và an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu Tong Cheng 301 tại khu vực mắc cạn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án về nhân sự, thiết bị để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ tàu và thuyền viên trên tàu khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải, phương án đưa tàu rời cạn phù hợp với tình trạng thực tế của tàu, kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, an toàn cho tàu và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Trong đó, phải xác định các biện pháp xử lý các tình huống sự cố có thể phát sinh, bảo đảm tính khả thi, khả năng triển khai thực tế và xác định cụ thể phương tiện, trang thiết bị, lực lượng tham gia.

Thuyền trưởng phải thường xuyên duy trì thông tin liên lạc, cập nhật tình trạng tàu đến Đại lý hàng hải và các cơ quan, đơn vị liên quan. Kịp thời cung cấp thông tin khi có diễn biến bất thường hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn của thuyền viên, an toàn của tàu, ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Sẵn sàng phương án ứng cứu không để xảy ra sự cố tràn dầu

Ghi nhận thực tế tại khu vực tàu Tong Cheng 301 mắc cạn cho thấy, so với tại thời điểm mắc cạn, tàu hàng bị sóng đánh dạt trực tiếp vào bờ, phần mũi tàu bị sóng đẩy dạt thẳng vào bờ biển gối trên cồn cát. Phần thân tàu nằm bên dưới mép nước, song sau mỗi đợt sóng lớn, tàu có biểu hiện bị "nhích" dần vào đất liền.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu đại lý, thuyền trưởng phải chủ động các biện pháp để đảm bảo an toàn cho tàu, hạn chế tối đa các phát sinh dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố môi trường.

Trước đó, tàu Tong Cheng 301, quốc tịch Panama, hô hiệu 3E8854, số IMO 8745486 là loại tàu chở hàng rời có dung tích 5.818 GT, trọng tải 8.571 DWT, do Công ty TNHH Đại lý tàu biển Seaborne làm đại lý hàng hải). Trên tàu có 14 thuyền viên rời cảng khu vực Thị Vải - Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh vào ngày 6/11. Đến ngày 10/11, khi tàu hành trình ngang khu vực vùng biển Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi gặp thời tiết sóng to, gió lớn, tàu bị trôi dạt mắc cạn cách bờ khoảng 150m.

Để đảm bảo an toàn cho tàu và ngăn ngừa các sự cố tràn dầu, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có công văn chỉ đạo thuyền trưởng, thuyền viên trên tàu phải bảo đảm duy trì tình trạng tàu ở trạng thái ổn định.

Chủ động tiến hành đóng các van của két chứa dầu nhiên liệu, khẩn trương huy động tất cả các trang thiết bị sẵn có trên tàu, thực hiện các biện pháp cần thiết, để sẵn sàng triển khai công tác ứng cứu sự cố tràn dầu, tránh nguy cơ tràn dầu có thể xảy ra gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Lê Văn Lương, qua khảo sát cho thấy tàu không có dấu hiệu hư hỏng, song để đảm bảo an toàn và không xảy ra sự cố về môi trường cần phải chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi cần thiết.

"Đối với Công ty TNHH Đại lý tàu biển Seaborne chủ động phối hợp, liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng để nắm bắt thông tin và kịp thời cung cấp thông tin liên quan của tàu đến Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan.

Đồng thời, truyền đạt, đôn đốc thuyền trưởng tàu Tong Cheng 301 thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng về công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường. Cập nhật, tổng hợp và kịp thời báo cáo tình trạng tàu, diễn biến sự cố, phương án xử lý và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện", ông Lương chỉ đạo.

Theo ông Lương, về cơ bản tàu bị sóng đánh gác mũi tàu vào bờ cát nên những lo ngại về an toàn cho thuyền viên trên tàu cũng không còn đáng lo ngại. Đồng thời, tàu nằm trên cát nên nguy cơ thủng tàu rất thấp từ đó nỗi lo tràn dầu không lớn. Tuy vậy, vẫn phải chủ động các phương án để hạn chế tối đa rủi ro phát sinh ngoài ý muốn có thể xảy ra.