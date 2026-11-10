Tàu hàng hơn 23.000 tấn mắc cạn trên vùng biển TP Huế

Video: Cận cảnh tàu lớn bị mắc cạn trên vùng biển của Huế.

Sáng 10-11, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) xác nhận, một tàu chở hàng rời mang tên VTA NEPTUNE đã bị trôi dạt và mắc cạn trên vùng biển TP Huế. Toàn bộ 20 thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Tàu hàng lớn trôi dạt mắc cạn trên vùng biển Huế.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 9-11. Tàu VTA NEPTUNE mang quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA. Đây là tàu chở hàng rời có trọng tải toàn phần 23.620 DWT, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài lớn nhất 150,52m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu không chở hàng.

Vị trí tàu mắc cạn có tọa độ khoảng 16°20'38”N, 107°57'06”E (hệ tọa độ WGS-84), thuộc vùng biển TP Huế, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Ghi nhận hiện trạng sau khi mắc cạn cho thấy, tàu có hướng mũi khoảng 123 độ, nghiêng trái 2 độ. Khu vực tàu mắc cạn có chất đáy chủ yếu là cát. Trên tàu có 20 thuyền viên, cùng lượng nhiên liệu gồm 51,82 tấn dầu DO và 211,81 tấn dầu FO.

Sáng cùng ngày, trước diễn biến thời tiết bất lợi với gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế và Đồn Biên phòng cảng Chân Mây theo dõi hiện trạng tàu, cập nhật tình hình để xây dựng phương án xử lý, bảo đảm an toàn.

Trước tình huống này, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã có văn bản yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng khẩn trương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Cụ thể, chủ tàu phải tổ chức khảo sát tình trạng xung quanh thân tàu, đo các két ballast để kiểm tra tình trạng thân vỏ; tính toán lượng dầu DO, FO còn lại trên tàu, lượng chiếm nước, cân bằng mớn nước mũi và mớn nước lái.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chủ tàu và thuyền trưởng phải nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn, di chuyển về vị trí neo đậu an toàn. Đồng thời, thường xuyên báo cáo Cảng vụ Hàng hải, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan về quá trình thực hiện để phối hợp hỗ trợ khi cần thiết.

Đáng chú ý, với hơn 263 tấn dầu DO và FO đang có trên tàu, việc kiểm tra tình trạng thân vỏ, các két chứa nhiên liệu và chủ động phòng ngừa nguy cơ rò rỉ dầu là yêu cầu quan trọng trong quá trình xử lý sự cố, nhất là khi thời tiết trên biển đang có gió mạnh.

Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên; đồng thời nhấn mạnh, mọi sự chậm trễ gây ảnh hưởng đến an toàn hàng hải, an ninh hàng hải hoặc dẫn đến ô nhiễm môi trường, chủ tàu và thuyền trưởng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.