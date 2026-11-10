Clip tàu hàng VTA NEPTUNE bị gió mạnh, sóng lớn làm rê neo, trôi dạt và mắc cạn.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 9/11/2026, tàu hàng VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752) bị gió mạnh, sóng lớn làm rê neo, trôi dạt và mắc cạn tại khu vực biển gần bãi biển resort Laguna, thuộc thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế, giáp vùng biển xã Vinh Lộc.

Tàu VTA NEPTUNE là tàu chở hàng rời, có trọng tải toàn phần 23.620 tấn, chiều dài 150,52m, chiều rộng 26m, với 20 thuyền viên. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu không chở hàng, trên tàu có 211,81 tấn dầu FO và 51,82 tấn dầu DO.

Vị trí tàu mắc cạn được xác định tại tọa độ khoảng 16°20'38”N, 107°57'06”E, cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu hàng hơn 23.000 tấn mắc cạn ở vùng biển Chân Mây.

Theo ghi nhận ban đầu, tàu có hướng mũi khoảng 123 độ, nghiêng trái khoảng 2 độ. Tàu đang thả neo trái với một đường lỉn dưới nước, neo phải có 6 đường lỉn dưới nước.

Khu vực tàu mắc cạn có chất đáy là cát, vị trí tàu mắc cạn hiện không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Hiện nay, thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng lớn.

Trước tình hình trên, Ban CHQS xã Chân Mây - Lăng Cô đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải và Đồn Biên phòng Cảng Chân Mây theo dõi, cập nhật tình hình, nắm bắt diễn biến vụ việc để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý theo quy định.