Tàu hàng hơn 23.000 tấn bị trôi dạt, mắc cạn tại biển Chân Mây

Tàu hàng siêu lớn bị mắc cạn tại vùng biển TP Huế.

Khoảng 20h30 tối 9/11, tàu chở hàng rời VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA) với trọng tải toàn phần lên đến 23.620 tấn gặp sự cố trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển TP Huế, cách Phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam.

Tàu VTA NEPTUNE có chiều dài 150,52m, chiều rộng 26m, tổng dung tích 14.446 GT. Tại thời điểm bị mắc cạn, tàu đang trong tình trạng không chở hàng. Trên tàu có 20 thuyền viên đều an toàn, cùng hơn 51 tấn dầu DO và hơn 211 tấn dầu FO.

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Gió to sóng lớn tại khu vực tàu hàng siêu lớn bị mắc cạn.

Tàu mắc cạn tại vị trí có tọa độ khoảng 16°20'38”N - 107°57'06”E (vùng biển thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô) với chất đáy khu vực chủ yếu là cát. Sau sự cố, tàu bị nghiêng trái 2 độ

Ngay sau sự cố, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế (TP Huế) đã phát hành văn bản hỏa tốc yêu cầu chủ tàu, đại lý hàng hải và thuyền trưởng khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó.

Tàu hàng hơn 23.000 tấn bị mắc cạn tại khu vực biển Chân Mây.

Triển khai đo đạc, kiểm tra hiện trạng thân vỏ, tính toán lượng dầu còn lại và mớn nước để đánh giá mức độ an toàn của tàu. Bên cạnh đó, thực hiện phương án đưa tàu VTA NEPTUNE thoát cạn an toàn, di chuyển về vị trí neo đậu quy định.

Trong sáng 10/11, các đơn vị liên quan gồm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng xã Chân Mây - Lăng Cô phối hợp cùng Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế theo dõi, cập nhật tình hình và tuyệt đối không để xảy ra ô nhiễm môi trường ở khu vực tàu mắc cạn.

Trong ngày 9-10/11, khu vực biển TP Huế có sóng động dữ dội, gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.