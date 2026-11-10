Tàu hàng gần 9 ngàn tấn mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi

Theo dữ liệu đăng ký trên hệ thống VesselFinder, TONG CHENG 301 là tàu chở hàng tổng hợp, mang số IMO 8745486, đăng ký quốc tịch Panama. Tàu được đóng năm 2007, dài 123,74m, rộng 18m, có trọng tải toàn phần 8.571 tấn.

Đây là loại tàu chuyên vận chuyển hàng hóa tổng hợp, có thể chuyên chở nhiều nhóm hàng khô khác nhau. Dữ liệu Hệ thống nhận dạng tự động (AIS) trên Maritime Optima cho thấy tàu rời cảng Phú Mỹ (TP.HCM) vào ngày 6/10.

Tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama, chở 14 thuyền viên, bị mắc cạn cách bờ biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) khoảng 100m.

Ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh cho biết, các lực lượng chức năng đang theo dõi, nắm tình hình và báo cáo tình trạng tàu để có phương án xử lý.

“Tuy nhiên, thời tiết tại khu vực tàu mắc cạn đang diễn biến phức tạp. Mưa lớn, sóng cao khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường”, ông Thanh nói.

Hiện Cảng vụ Quảng Ngãi đang phối hợp với lực lượng biên phòng tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý sự cố, bảo đảm an toàn cho tàu và các thuyền viên.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến địa phương, gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở khu vực phía Đông tỉnh. Vùng biển Quảng Ngãi, bao gồm đặc khu Lý Sơn, có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng cao 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương rà soát những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi các ngôi nhà không bảo đảm an toàn.

Các địa phương được yêu cầu bố trí lực lượng theo dõi, cảnh giới tại khu vực nguy hiểm, chuẩn bị phương tiện, hậu cần và địa điểm sơ tán, không để bị động khi mưa lũ xảy ra.