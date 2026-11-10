Tàu hàng bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi)

Hiện trường tàu hàng TONG CHENG 301 bị mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh. (Ảnh: Đồn Biên phòng Sa Huỳnh)

Cụ thể, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 10/11, tàu hàng TONG CHENG 301 mang quốc tịch Panama do ông Rao Yihua làm thuyền trưởng, trên hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi cảng Mỹ Thủy (tỉnh Quảng Trị), do gặp sóng to, gió lớn dẫn đến tàu bị trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển Châu Me (tổ dân phố Phổ Châu, phường Sa Huỳnh).

Thời điểm ghi nhận sự cố, trên tàu có 14 thuyền viên. Tàu bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 100m. Hiện tàu vẫn an toàn, chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng hoặc vỡ thân tàu. Toàn bộ thuyền viên đều an toàn, thuyền trưởng và các thủy thủ đang duy trì liên lạc với cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận thông tin tàu hàng TONG CHENG 301 bị mắc cạn, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu bị nạn. Đồng thời, kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý tình huống sự cố tràn dầu có thể xảy ra đối với tàu hàng bị trôi dạt và mắc cạn.