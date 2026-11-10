Tàu hàng 23.620 tấn mắc cạn gần vùng biển Chân Mây - Lăng Cô

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp triển khai phương án giải cứu, đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.

Tàu hàng quốc tịch Việt Nam mắc cạn tại vùng biển Chân Mây - Lăng Cô, Huế. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9/11/2026, tàu VTA NEPTUNE (quốc tịch Việt Nam, số IMO 9168752), loại tàu chở hàng rời, bị trôi dạt và mắc cạn tại tọa độ 16°20'38”N, 107°57'06”E, thuộc vùng biển thành phố Huế. Vị trí tàu mắc cạn cách phao số 0 luồng hàng hải Chân Mây khoảng 2,75 hải lý về phía Tây Nam, gần khu vực bãi biển resort Laguna, thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô.

Tàu VTA NEPTUNE thuộc sở hữu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu VTA, có trọng tải toàn phần 23.620 tấn, tổng dung tích 14.446 GT, chiều dài 150,52m, rộng 26m. Thời điểm xảy ra sự việc, tàu không chở hàng, trên tàu có 20 thuyền viên; lượng nhiên liệu gồm 211,81 tấn dầu FO và 51,82 tấn dầu DO.

Sau khi mắc cạn, tàu có hướng mũi khoảng 123 độ, nghiêng trái 2 độ. Khu vực tàu mắc cạn có chất đáy chủ yếu là cát. Theo thông tin ban đầu, vị trí tàu mắc cạn không ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải trong khu vực.

Để bảo đảm an toàn hàng hải, an toàn cho thuyền viên và phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm môi trường, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế đã yêu cầu chủ tàu khẩn trương khảo sát tình trạng thân vỏ, kiểm tra các két ballast, xác định lượng nhiên liệu còn lại và đánh giá tình trạng cân bằng, mớn nước của tàu. Đồng thời, chủ tàu phải nghiên cứu, triển khai phương án đưa tàu thoát cạn và di chuyển đến vị trí neo đậu an toàn; thường xuyên báo cáo tiến độ cho Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan để phối hợp hỗ trợ.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế theo dõi tình hình, chờ tàu lai dắt để triển khai phương án kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn và thiệt hại có thể xảy ra.