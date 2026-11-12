Tàu Hải quân Pháp thăm Hải Phòng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Chỉ huy tàu Jean-Christophe Dherbécourt cùng các lãnh đạo Hải quân và cơ quan chức năng Việt Nam đang trò chuyện trao đổi trên tàu. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Sáng 12/11, tại cảng Green Port (thành phố Hải Phòng), Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức lễ đón tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp đến thăm xã giao thành phố Hải Phòng từ ngày 12-16/11/2026.

Tham dự lễ đón, về phía Việt Nam có Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam; đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng và một số cơ quan chức năng của Việt Nam…

Về phía Pháp có Chỉ huy tàu Jean-Christophe Dherbécourt cùng các sĩ quan, thủy thủ tàu Vendémiaire; đại diện Đại sứ quán và Văn phòng Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam. Lễ đón diễn ra trong không khí trang trọng, hữu nghị và cởi mở.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn sĩ quan Hải quân Pháp có các hoạt động chào xã giao lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đơn vị quân đội trên địa bàn; giao lưu thể thao, tham quan tàu, trao đổi chuyên môn về bảo đảm sức sống tàu, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong các nội dung huấn luyện chung.

Chia sẻ với phóng viên, Chỉ huy tàu Vendémiaire Jean-Christophe Dherbécourt cho biết chuyến thăm là cơ hội để lực lượng hải quân hai nước tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao khả năng phối hợp trong các tình huống thực tế.

"Trong thời gian chuyến thăm, chúng tôi có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi và huấn luyện chung với lực lượng Hải quân Việt Nam. Hai bên trao đổi chuyên môn về công tác phòng, chống cháy nổ trên tàu, đồng thời thực hành các tình huống mô phỏng hoạt động chữa cháy ngay trên tàu Vendémiaire," ông Jean-Christophe Dherbécourt chia sẻ.

Hình ảnh tàu Vendémiaire của Hải quân Pháp tại Hải Phòng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Đáng chú ý, chương trình hợp tác còn bao gồm hoạt động huấn luyện tìm kiếm, cứu nạn trên biển giữa tàu Vendémiaire và một tàu thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam sau khi tàu Pháp rời cảng Hải Phòng.

Theo Chỉ huy tàu, nội dung luyện tập bao gồm việc hai tàu di chuyển song song đến khu vực được xác định, phối hợp triển khai xuồng cứu hộ để mô phỏng tình huống cứu nạn một tàu bị đắm. Phía Pháp cũng bày tỏ mong muốn huy động trực thăng tham gia hoạt động diễn tập.

"Những hoạt động thăm viếng, trao đổi và huấn luyện chung giúp hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp hoạt động trên biển khi có tình huống cần thiết," Chỉ huy tàu Vendémiaire nhấn mạnh.

Bày tỏ ấn tượng về chuyến thăm Việt Nam sau nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ trên biển, ông Jean-Christophe Dherbécourt gửi lời cảm ơn tới các cơ quan dân sự, quân sự Việt Nam, đặc biệt là lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển, vì sự đón tiếp chu đáo và phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, huấn luyện.

Chỉ huy tàu Jean-Christophe Dherbécourt nhận hoa chào mừng từ Thượng tá Phạm Đức Ninh, Phó tham mưu trưởng Vùng 1 Hải quân, trưởng đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một nội dung quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Theo Đại sứ, những hoạt động giao lưu, huấn luyện trên biển góp phần củng cố lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và thể hiện cam kết chung của Việt Nam và Pháp trong việc bảo đảm tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các bất đồng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Trước đó, tháng 4/2024, tàu Vendémiaire cũng đã có chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng với nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn cùng lực lượng Hải quân Việt Nam.

Chuyến thăm Hải Phòng lần này tiếp tục góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa lực lượng hải quân hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực./.