Tàu Hải quân Nga tiếp tục hải trình huấn luyện tại châu Phi

Tàu ‘Perekop’ thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga cập cảng Walvis Bay ở Namibia. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo Bộ Quốc phòng Nga, con tàu đã di chuyển hơn 1.800 hải lý trong vòng 7 ngày. Trong suốt hành trình, các học viên từ Học viện Hải quân Baltic đã tiếp tục quá trình huấn luyện thực tế, bao gồm tham gia các ca trực hàng hải, xác định lộ trình bằng những thiết bị trên tàu và thực hành các thao tác điều hướng qua những vùng nước hẹp. Họ cũng được hướng dẫn về vận hành tàu và kiểm soát thiệt hại.

Tại Walvis Bay, tàu ‘Perekop’ đã được đại diện Đại sứ quán Nga và Hải quân Namibia chào đón. Các khách tham quan được giới thiệu về hoạt động của tàu cũng như chương trình đào tạo dành cho các sĩ quan hải quân tương lai. Trong thời gian lưu lại đây, thủy thủ đoàn và các học viên cũng sẽ có dịp ghé thăm các địa điểm tham quan tại địa phương.

Trước đó trong tháng 10, tàu ‘Perekop’ đã cập cảng Maputo, Thủ đô của Mozambique. Trong tháng 9, tàu cũng đã ghé cảng tại Dar es Salaam (Tanzania) và Victoria (Thủ đô của Seychelles).

Theo hãng tin Sputnik, chuyến hải trình dài ngày này dự kiến ​​sẽ kết thúc vào ngày 9-12-2026. Trong hành trình đó, tàu sẽ đi qua 4 đại dương, 14 vùng biển, 23 eo biển, 9 vịnh và 2 con sông, đồng thời ghé thăm 20 cảng, trong đó có 12 cảng ở nước ngoài.

‘Perekop’ không phải là tàu hải quân Nga đầu tiên đến thăm châu Phi. Vào tháng 7-2025, một tàu khác thuộc Hạm đội Baltic là ‘Smolny’ đã tới thăm Cộng hòa Congo trong khuôn khổ chuyến đi tới khu vực, bao gồm Guinea Xích đạo. Trước đó, vào năm 2024, tàu này cũng từng cập một số cảng tại châu Phi, bao gồm các cảng ở Namibia, Angola và Nam Phi.

Trước đây, Nga cũng từng cử tàu chiến đến Nam Phi để tham gia các cuộc tập trận hải quân chung. Vào tháng 1-2026, tàu hộ tống ‘Stoikiy’ và tàu tiếp dầu ‘Yelnya’ của Hải quân Nga đã tham gia cuộc tập trận đa quốc gia mang tên “Will for Peace” (Ý chí vì Hòa bình) ở ngoài khơi bờ biển Nam Phi.

Theo RT