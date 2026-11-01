Tàu hải quân Mỹ đầu tiên thăm TP.HCM sau 20 năm

Tàu tuần tra an ninh hàng hải USCGC Bertholf (WMSL 750) của Lực lượng tuần duyên Mỹ cập cảng Hiệp Phước, TP.HCM chiều 1/11, bắt đầu chuyến thăm kéo dài đến ngày 5/11. Đây là tàu hải quân Mỹ đầu tiên ghé thăm thành phố sau 20 năm.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì lễ đón tàu USCGC Bertholf. Dự lễ đón có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks, thuyền trưởng tàu Andrew Pate cùng đại diện UBND TP.HCM, Quân khu 7, Vùng 2 Hải quân, Bộ đội Biên phòng TP.HCM và các cơ quan liên quan.

Tàu đang thực hiện đợt triển khai kéo dài nhiều tháng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, dưới quyền chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh Khu vực Thái Bình Dương thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Chuyến thăm diễn ra vào năm nước Mỹ kỷ niệm 250 năm Độc lập, ngay sau khi Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủy thủ đoàn tàu USCGC Bertholf xếp hàng trên boong khi tàu cập tại TP.HCM. Chuyến thăm tiếp nối chuyến cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) của tàu USCGC Waesche năm 2024.

Bên trong buồng lái tàu USCGC Berholf. Theo thông cáo của Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, sự hiện diện của tàu tại Đông Nam Á góp phần duy trì các quy tắc hàng hải quốc tế, thúc đẩy quan hệ đối tác đa phương và nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải trên các tuyến đường thủy quan trọng.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam và thủy thủ đoàn tàu USCGC Bertholf giao lưu tại cảng Hiệp Phước. Trong thời gian thăm đến ngày 5/11, hai lực lượng sẽ cùng huấn luyện, trao đổi chuyên môn và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Tàu USCGC Bertholf có hai nhà chứa trực thăng và bãi đáp. Trực thăng được phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển.

2 xuồng ở đuôi tàu được dùng để tập huấn, truy kích những tàu thuyền vi phạm và thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm. Theo một sĩ quan trên tàu, lần tập huấn gần đây nhất phối hợp trực thăng, thả giỏ xuống để cứu hộ người bị thương từ xuồng.

Bên trong phòng cơ khí, sĩ quan phụ trách sẽ được cung cấp dữ liệu thời gian thực và phối hợp chặt chẽ với buồng lái để điều chỉnh tăng, giảm tốc độ cho tàu.

Những chiếc UAV tuần tra trên tàu Bertholf với hệ thống camera. Độ cao tối đa UAV có thể đạt tới là khoảng 5.400 m và bay liên tục trong 12 tiếng.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu chào mừng thủy thủ đoàn tàu USCGC Bertholf tại TP.HCM. “Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước”, đại tá Nguyễn Đức Hiếu nói.

Đại tá Andrew Pate (phải), Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf, chào đại diện Cảnh sát biển Việt Nam, quân khu 7, Bộ đội Biên phòng TP.HCM... Ông Pate cho biết thủy thủ đoàn mong được khám phá thành phố và nền văn hóa sôi động nơi đây, cũng như tham gia các hoạt động trao đổi chuyên môn với Cảnh sát biển Việt Nam.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks (giữa) phát biểu trước Thuyền trưởng Andrew Pate, thủy thủ đoàn và đại diện các cơ quan, đơn vị phía Việt Nam. “Chuyến thăm này diễn ra vào một thời điểm quan trọng. Trong những ngày tới, Lực lượng Phòng vệ bờ biển Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam sẽ cùng nhau huấn luyện,” bà Wicks nói.

Những ngày tới, tàu USCGC Bertholf sẽ bắt đầu những ngày lưu lại TP.HCM, nơi hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển sẽ cùng nhau chia sẻ kỹ năng và củng cố niềm tin.