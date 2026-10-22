Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm TP Hồ Chí Minh

Dự lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam, UBND TP Hồ Chí Minh; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Quân khu 7; Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3; Lãnh sự quán Anh tại TP Hồ Chí Minh...

Các đại biểu tại lễ đón tàu.

Chuyến thăm lần này nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, trong đó, hợp tác về quốc phòng - an ninh ngày càng được củng cố và phát triển giữa Quân đội hai nước nói chung và lực lượng Hải quân hai nước nói riêng.

Trao đổi với báo chí tại cảng, Trung tá Helen Taylor bày tỏ niềm vui, vinh dự khi đến thăm TP Hồ Chí Minh và cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến TP Hồ Chí Minh trên vai trò sĩ quan chỉ huy tàu. Trong chuyến thăm, sĩ quan và thuỷ thủ đoàn sẽ tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối với các trường học và thực hiện một số hoạt động thiện nguyện.

Trong thời gian thăm TP Hồ Chí Minh, nhóm Chỉ huy tàu và thủy thủ đoàn HMS SPEY sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh; Bộ tư lệnh Quân khu 7; Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân; tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa của TP Hồ Chí Minh.

Tàu HMS SPEY là tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhằm tăng cường sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh trong khu vực.