Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn thủy thủ tàu HMS SPEY Hải quân Hoàng gia Anh chụp ảnh cùng đại diện phía Việt Nam. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Đón đoàn có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành liên quan.

Tàu Hải quân Hoàng gia Anh cập cảng Sài Gòn.

Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY cho biết, chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Anh và Việt Nam. Trong thời gian cập cảng, thủy thủ đoàn sẽ tham gia huấn luyện, trao đổi thông tin chuyên môn và tập huấn trực tiếp với Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tá Phạm Văn Dũng Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đón Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY, Hải quân Hoàng gia Anh.

Tàu cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với một số trường học và tổ chức từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ huy tàu chia sẻ, đây là lần đầu cá nhân bà có dịp đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh và các thủy thủ đoàn vui mừng khi có cơ hội trở lại đây kể từ chuyến thăm năm 2023.

Lần thứ hai tàu HMS SPEY thăm Thành phố Hồ Chí Minh.

HMS SPEY là tàu tuần tra ngoài khơi lớp River thế hệ thứ hai, một trong năm tàu cùng lớp của Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ năm 2021.

Thủy thủ tàu HMS SPEY.

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 HMS SPEY thực hiện nhiệm vụ tại khu vực. Hoạt động của tàu trải rộng từ Singapore đến Hàn Quốc, tập trung vào tuần tra, duy trì sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh và phát triển quan hệ với các đối tác.

Công tác đón tàu cập cảng.

Chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những hoạt động cụ thể giữa hải quân hai nước, từ huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn đến giao lưu với trường học và tổ chức từ thiện.

Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí.

Chuyến thăm tiếp nối hoạt động của HMS SPEY tại Việt Nam sau năm 2023 và duy trì trao đổi giữa Hải quân Hoàng gia Anh với Hải quân nhân dân Việt Nam.