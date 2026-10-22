Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 22/10, tàu Hải quân Hoàng gia Anh đã cập cảng Sài Gòn, thực hiện chương trình thăm Thành phố Hồ Chí Minh kéo dài đến ngày 28/10.
Đón đoàn có Đại tá Phạm Tiến Dũng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, các sở ngành liên quan.
Trung tá Hải quân Helen Taylor, sĩ quan chỉ huy tàu HMS SPEY cho biết, chuyến thăm nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Anh và Việt Nam. Trong thời gian cập cảng, thủy thủ đoàn sẽ tham gia huấn luyện, trao đổi thông tin chuyên môn và tập huấn trực tiếp với Hải quân nhân dân Việt Nam.
Tàu cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa với một số trường học và tổ chức từ thiện tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chỉ huy tàu chia sẻ, đây là lần đầu cá nhân bà có dịp đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh và các thủy thủ đoàn vui mừng khi có cơ hội trở lại đây kể từ chuyến thăm năm 2023.
HMS SPEY là tàu tuần tra ngoài khơi lớp River thế hệ thứ hai, một trong năm tàu cùng lớp của Hải quân Hoàng gia Anh. Tàu được triển khai thường trực tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ năm 2021.
Năm 2026 đánh dấu năm thứ 5 HMS SPEY thực hiện nhiệm vụ tại khu vực. Hoạt động của tàu trải rộng từ Singapore đến Hàn Quốc, tập trung vào tuần tra, duy trì sự hiện diện của Hải quân Hoàng gia Anh và phát triển quan hệ với các đối tác.
Chương trình tại Thành phố Hồ Chí Minh tập trung vào những hoạt động cụ thể giữa hải quân hai nước, từ huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn đến giao lưu với trường học và tổ chức từ thiện.
Chuyến thăm tiếp nối hoạt động của HMS SPEY tại Việt Nam sau năm 2023 và duy trì trao đổi giữa Hải quân Hoàng gia Anh với Hải quân nhân dân Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tau-hai-quan-hoang-gia-anh-tham-thanh-pho-ho-chi-minh-post997282.html