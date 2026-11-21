Tàu Hải quân Ấn Độ thăm Đà Nẵng, tăng cường hợp tác quốc phòng
Từ ngày 20 đến 22-11, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng tàu làm Trưởng đoàn thăm thành phố Đà Nẵng.
INS Sahyadri (F-49) là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17, nối tiếp thế hệ tàu hộ vệ Talwar. Tàu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông và là lực lượng nòng cốt của Hạm đội Miền Đông. Tàu thường xuyên triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương, hỗ trợ tầm nhìn hàng hải MAHASAGAR. Sau khi cập cảng Tiên Sa (ngày 20-11), đoàn thực hiện các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam, tham quan văn hóa địa phương. Chuyến thăm góp phần thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước, duy trì quan hệ hữu nghị và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tau-hai-quan-an-do-tham-da-nang-tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-post361312.html