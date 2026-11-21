Ở xã biên giới Dân Hóa, có những bản cách trung tâm xã hàng chục cây số. Với người không có phương tiện đi lại, người khuyết tật hoặc đang gặp khó khăn trong cuộc sống, việc đến trụ sở xã làm thủ tục hành chính không dễ dàng. Để hỗ trợ những trường hợp này, cán bộ Công an xã cùng các lực lượng phối hợp đã về tận bản, đến từng nhà hướng dẫn.