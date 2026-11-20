Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hiểu biết, tin cậy giữa Hải quân hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ.

Tàu hộ vệ INS Sahyadri (F49) của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị liên quan.

Về phía Ấn Độ có Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam và một số cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Lễ đón sỹ quan, thủy thủ tàu hộ vệ INS Sahyadri (F49) của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa.

Tại lễ đón, Ban Tổ chức đã tặng hoa chúc mừng các sĩ quan, thủy thủ tàu hộ vệ Hải quân Ấn Độ. Trong thời gian tại Đà Nẵng, đoàn chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Sĩ quan, thủy thủ tàu hộ vệ INS Sahyadri (F49) tham gia giao lưu thể thao với Hải quân Việt Nam; tham quan các địa điểm văn hóa tại Đà Nẵng. Các hoạt động tạo điều kiện để sĩ quan, thủy thủ hai nước gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đại biểu hai nước chụp ảnh chung tại cảng Tiên Sa.

Theo kế hoạch, tàu INS Sahyadri sẽ rời Đà Nẵng ngày 22/11.