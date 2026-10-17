Tàu du lịch Huế - Đà Nẵng vào top 10 hành trình đường sắt được yêu thích nhất thế giới

Tàu “Kết nối di sản miền Trung” được du khách quốc tế yêu thích. (Ảnh minh họa)

Theo bảng xếp hạng The Best Train Trips in the World: 2026 Readers’ Choice Awards, tuyến Vietnam Central Heritage Connection nối Huế và Đà Nẵng xếp thứ 10. Một đại diện khác của Việt Nam là The Vietage by Anantara đứng thứ 14.

Khởi hành từ ga Huế và kết thúc tại ga Đà Nẵng, chuyến tàu mang đến trải nghiệm khám phá cảnh quan miền Trung trên tuyến đường sắt kết nối hai đô thị giàu giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch. Trong khoảng ba giờ di chuyển, hành khách có thể chiêm ngưỡng hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vẻ đẹp của vịnh Lăng Cô và cung đường đèo Hải Vân.

Không chỉ phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, tàu còn tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống. Trên tàu có các toa phục vụ nghỉ ngơi, không gian sinh hoạt cộng đồng cùng những chương trình biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống. Theo giới thiệu của Condé Nast Traveler, giá vé tuyến tàu vào khoảng 11 USD cho một chiều, thuộc nhóm có mức giá thấp nhất trong danh sách.

Tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng chính thức khai trương ngày 26/3/2024, do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với hai địa phương Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng triển khai. Đoàn tàu gồm 7 toa, trong đó có 5 toa xe AL với 56 chỗ ngồi mỗi toa và một toa xe B phục vụ các hoạt động dịch vụ. Giá vé được công bố ở mức 150.000 đồng/vé; vé tháng là 900.000 đồng/vé, đồng thời áp dụng chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách.

Bên cạnh tuyến tàu này, ngành đường sắt đang phối hợp với Huế và Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đưa tàu hỏa chạy bằng hơi nước vào khai thác du lịch.

Đầu tháng 10/2026, các đơn vị liên quan đã tổ chức chạy thử nghiệm kỹ thuật hai đầu máy hơi nước trên đoạn đường sắt từ ga Kim Liên (Đà Nẵng) qua đèo Hải Vân đến ga Lăng Cô (Huế) và ngược lại. Hoạt động kéo dài hai ngày, nhằm phục vụ công tác đăng kiểm đầu máy, kiểm tra khả năng vận hành và thử tải cầu tại Km 765+496.