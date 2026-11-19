Sáng 19/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức lễ đón tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng Phước An. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết TP Đồng Nai năm 2026, diễn ra từ ngày 18-24/11.

Tàu Celebrity Millennium thuộc thương hiệu Celebrity Cruises, nằm trong hệ thống Royal Caribbean Group, chuyên khai thác các hành trình du lịch biển quốc tế cao cấp.

Tàu du lịch quốc tế cao cấp Celebrity Millennium cập cảng Phước An sáng nay. Ảnh: Hoàng Anh

Các du khách được tặng hoa, nón lá và khăn rằn khi vừa xuống tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Theo lịch trình, tàu khởi hành từ Hồng Kông (Trung Quốc), thực hiện hành trình qua Việt Nam từ ngày 14-19/11, lần lượt ghé các điểm đến Hạ Long, Chân Mây và cảng Phước An. Trong thời gian tàu neo đậu, du khách được tổ chức tham gia nhiều chương trình tham quan tại TPHCM và Đồng Nai.

Du khách trên tàu đến từ nhiều quốc gia, châu lục; trong đó có Mỹ, Anh, Canada và Australia. Việc tàu cập cảng Phước An mang đến cơ hội để du khách quốc tế khám phá các điểm đến, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và đời sống địa phương.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai (ngoài cùng bên trái) chụp hình lưu niệm với những vị khách đầu tiên xuống tàu. Ảnh: Hoàng Anh

Tại lễ đón, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan chào mừng đoàn khách quốc tế đến với TP Đồng Nai, thể hiện sự hiếu khách và mong muốn tăng cường kết nối, phát triển du lịch.

Đáng chú ý, hoạt động đón tàu Celebrity Millennium diễn ra trong thời điểm TP Đồng Nai tổ chức Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 với chủ đề “Đồng Nai - Dòng chảy kết nối, thành phố vươn xa”.

Các du khách nhí rất thích thú đánh đàn đá khi tàu vừa cập cảng Phước An. Ảnh: Hoàng Anh

Sự kiện gồm 24 chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và giao lưu đối ngoại, nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Đồng Nai, đồng thời tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng.

Việc đón tàu du lịch quốc tế tại cảng Phước An không chỉ góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch đường biển mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến với bạn bè quốc tế.

Du khách nước ngoài được trải nghiệm làm gốm tại Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đồng Nai cho biết, địa phương có nhiều lợi thế phát triển du lịch với hệ thống sông, hồ, núi, rừng phong phú. Nổi bật là Vườn quốc gia Cát Tiên, Vườn quốc gia Bù Gia Mập, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai cùng các điểm đến như núi Bà Rá, núi Chứa Chan và hồ Trị An.

“Chúng tôi mong muốn chào đón du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế, đến khám phá thiên nhiên, trải nghiệm những điểm đến hấp dẫn và tìm hiểu bản sắc văn hóa địa phương”, bà Loan chia sẻ.

Theo bà Loan, Đồng Nai hiện có 121 di tích cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số như S'tiêng, Chơ Ro. Địa phương đang chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị này, đồng thời xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với lợi thế Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hướng đến thu hút thêm du khách quốc tế.