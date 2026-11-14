Tàu du lịch chở 129 người bị tàu chở dầu đâm lật, 32 người bị thương, nhiều người rơi xuống nước

Theo thông tin từ Cảng New Orleans được PEOPLE đăng tải, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 13/11 (giờ địa phương). Cú va chạm khiến tàu du lịch gần như chìm hoàn toàn, chỉ còn một phần nhỏ thân tàu nổi trên mặt nước.

Cơ quan chức năng xác định phương tiện gặp nạn là tàu *American Heritage* thuộc hãng American Cruise Lines. Con tàu bị tàu chở dầu *Atlantic Asphalt* đâm trúng khi đang neo đậu trên sông Mississippi, bên ngoài khu vực số 1350 Port of New Orleans Place.

Trước thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 2 giờ, tàu *American Heritage* đã cập bến để chuẩn bị cho hành khách rời tàu. Khi xảy ra va chạm, trên phương tiện có khoảng 129 hành khách cùng các thành viên thủy thủ đoàn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Yahoo.

Tại cuộc họp báo, giới chức cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được 87 người ra khỏi tàu khi phương tiện vẫn còn nổi. Tuy nhiên, thời điểm tàu lật vẫn còn nhiều người ở bên trong. Một số hành khách phải được giải cứu trực tiếp từ dưới nước.

Vụ tai nạn khiến 32 người bị thương. Một số nạn nhân được sơ cứu tại hiện trường do bị va đập, xây xát. Theo thông tin ban đầu, không có người nào được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Trong khi đó, toàn bộ người trên tàu chở dầu đều an toàn.

Hành khách Rhonda Akers kể với NBC News rằng bà phải trèo qua lan can để thoát khỏi tàu sau vụ va chạm. Chồng bà bị thương ở vùng đầu.

Đại diện Cảng New Orleans cho biết ưu tiên hàng đầu của lực lượng chức năng là đảm bảo an toàn cho hành khách, thủy thủ đoàn và những người tham gia cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ các nạn nhân. Ảnh: ABC News.↵

Trong thông cáo riêng, hãng American Cruise Lines xác nhận tàu *American Heritage* gặp sự cố va chạm khi đang neo đậu tại New Orleans. Hãng cho biết đã phối hợp với Lực lượng Tuần duyên Mỹ và chính quyền địa phương để triển khai công tác ứng cứu. Hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu đã được sơ tán.

Sau vụ việc, Thống đốc bang Louisiana Jeff Landry thông báo trên mạng xã hội X rằng ông đang liên lạc chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng thực thi pháp luật, đồng thời lên đường đến New Orleans để nắm tình hình.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, giới chức nhận định có thể đã xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống điều khiển hướng lái của phương tiện.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ va chạm.