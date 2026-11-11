Tàu đổ bộ San Antonio nâng cấp đầu tiên đã hoàn thành thử nghiệm trên biển

Nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Industries ( HII) đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm nội bộ trên biển đối với chiếc USS Harrisburg. Đây là tàu đổ bộ lớp San Antonio đầu tiên được chế tạo theo cấu hình Flight II.

Theo ấn phẩm Navy Recognition, cuộc kiểm tra kéo dài nhiều ngày để đánh giá hệ thống động cơ đẩy, hệ thống lái, thiết bị trên tàu, khí tài liên lạc và vũ khí của chiếc tàu đổ bộ lớp San Antonio nâng cấp.

Sau khi tàu trở về nhà máy ở Pascagoula, Mississippi, các nhiệm vụ chính của tàu đã được xác nhận. Chiếc USS Harrisburg đang chuẩn bị cho bài thử nghiệm cuối, dự kiến ​​bàn giao cho Hải quân Mỹ cuối năm 2026, chính thức vào biên chế từ mùa Hè năm 2027.

USS Harrisburg là con tàu thứ 14 thuộc lớp San Antonio, đồng thời đây là chiếc đầu tiên đạt tiêu chuẩn Flight II, được thiết kế để thay thế các tàu tấn công đổ bộ lớp Whidbey Island và Harpers Ferry.

So với tàu dẫn đầu USS San Antonio, chiếc USS Harrisburg đã có hơn 200 thay đổi. Quan trọng nhất là radar AN/SPY-6(V)2, tháp radar bằng thép thông thường thay vì composite, hệ thống điện tử hàng không cập nhật, động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp.

Con tàu có khả năng tương thích với trực thăng vận tải hạng nặng CH-53K và xuồng đổ bộ LCAC-100. Đồng thời kích thước thân, công suất động cơ đẩy và khoang neo đậu cho 2 xuồng đổ bộ vẫn giữ nguyên. Tuy vậy, sức chứa lính thủy đánh bộ của tàu giảm từ 699 xuống 631 người.

USS Harrisburg có chiều dài 208,5m, rộng 32m, mớn nước 7m , lượng giãn nước toàn phần 25.300 tấn. 4 động cơ diesel Colt-Pielstick cung cấp công suất 41.600 mã lực (31 MW) cho phép tàu đạt tốc độ hơn 22 hải lý/h.

Hệ thống phun điện tử giúp cải thiện khả năng kiểm soát quá trình đốt cháy, tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu, thân thiện với môi trường và dễ bảo trì mà không cần thay đổi công suất. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 383 người.

Tàu đổ bộ USS Harrisburg đang trong quá trình chạy thử nghiệm.

Hợp đồng đóng tàu đổ bộ USS Harrisburg trị giá 1,47 tỷ USD được trao vào tháng 3/2019. Lễ đặt sống chính diễn ra vào tháng 1/2022, con tàu được hạ thủy vào tháng 10/2024.

Từ khi đặt sống tàu đến khi thử nghiệm tại nhà máy, tổng cộng 57 tháng đã trôi qua, bao gồm 25 tháng sau khi hạ thủy. Đến tháng 9/2024, tiến độ chế tạo đã chậm hơn 15 tháng so với phiên bản trước đó, do việc nâng cấp, tích hợp và sửa đổi quy mô lớn.

Một nâng cấp quan trọng cho hệ thống cảm biến là radar cảnh giới băng tần S loại Raytheon AN/SPY-6(V)2 (2 - 4 GHz, bước sóng 15 - 7,5cm) với ăng-ten mảng pha chủ động dạng xoay.

Radar này sử dụng 9 cụm module với 144 phần tử phát/nhận (tổng cộng 1.296) và cung cấp phạm vi phủ sóng 360 độ với một bảng xoay duy nhất, so với 4 mặt cố định của AN/SPY-6(V)1 trên các tàu khu trục Arleigh Burke Flight III.

Cụm radar chính được bổ sung bởi radar AN/SPQ-9B để phát hiện các mục tiêu nhỏ trên mặt nước và bay thấp, cùng với hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32(V)6 SEWIP nâng cấp.

Hệ thống vũ khí phòng thủ gồm 2 bệ phóng Mk 49 với 21 ô dành cho tên lửa đất đối không RAM Block 2 và 2 trạm vũ khí tự động gắn pháo 30mm Mk 46.

Khoang đổ bộ có thể chứa 2 xuồng LCAC hoặc 1 chiếc LCU. Sàn đáp được thiết kế cho 2 máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey; khu vực này được giữ nguyên và các sửa đổi đảm bảo khả năng tương thích với trực thăng hạng nặng CH-53K.

Từ năm 2005 đến năm 2024, Ingalls Shipbuilding đã bàn giao 13 tàu đổ bộ vận tải lớp San Antonio cho Hải quân Mỹ, với cấu hình trang bị và vũ khí đi kèm khác nhau.

Ngoài tàu USS Harrisburg, nhà máy HII tiếp tục đóng các tàu vận tải đổ bộ tương tự, bao gồm chiếc Pittsburgh và Philadelphia, được khởi công lần lượt vào tháng 6/2023 và tháng 3/2026. Bên cạnh đó, 3 tàu tấn công đổ bộ khác cũng đã được ký hợp đồng.

Theo Navy Recognition